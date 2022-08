Barrio Fiesta sa Vienna, dinayo ng mga Pinoy at Austrians

VIENNA - Nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Austria ang mga Pinoy na dumayo sa Vienna para makisaya sa Barrio Fiesta kamakailan.

Naki-piyesta ang mga kababayang galing pa sa Germany, Hungary, Switzerland at may mga galing pa ng Estados Unidos.

Ang Barrio Fiesta ang pinakamalaking outdoor event ng mga Pilipino sa Vienna. Nagsimula ang selebrasyon ngayong taon sa pamamagitan ng banal na Misa.

“The word fiesta brings to mind a special time with our friends and of course even this time of pandemic and especially during this challenges of wars and challenges of our day to day life where we face a different kind of problems,” saad ni Fr. Victor Tamayo, chaplain ng Filipino Catholic Community sa Vienna.

Sa pagsisimula ng pista, nagkaroon ng parada ng mahigit 30 Filipino organizations at business groups. Tampok sa selebrasyon ang pagpapalabas ng mga natatanging kultura ng mga Pinoy na ipinamalas sa pamamagitan ng mga katutubong sayaw.

May mga kanta at sayaw na ipinamalas ang mga kabataang Pilipino sa Vienna. Natuwa naman ang organizers ng Barrio Fiesta sa ipinakitang pagpapahalaga ng ating mga kababayan sa kulturang Pilipino, maging ang local government.

“Ang fiesta ay pagkakataon para sariwain ang pagsasamahan, ang pagkakaibigan at bigyan ito ng ibayong kahulugan. Dito sa Austria isang din itong paraan upang maipakita ang pagpapahalaga sa ating kultura,” sabi ni Elmer Blanco, chairman ng Council of Filipino Associations in Austria.

“Binabati ko kayong lahat ng masaya at mapayapang pagdiriwang dito sa aming lugar at masaya kami na dito sa aming distrito ginaganap ang Barrio Fiesta! Maraming salamat” (Isinalin sa Filipino mula sa German), saad ni Susanne Deutsch, district councilor ng Liesing, Vienna.

Nagpasalamat din ang mga Pinoy dahil sa pagbabalik ng selebrasyon na nahinto ng halos tatlong taon dahil sa pandemya.

“Ako po’y nasisiyahan dahil sa pandemya, tatlong taon nawala sa amin, tapos ngayon kami nagkaroon ng pagkakataon na magsama-sama rito,” sabi ni Jess Bato, Barrio Fiesta marshal.

“I am here for our Barrio Fiesta in Austria. Every year I am here to celebrate our barrio fiesta,” sabi ni Lucy mula sa Burgenland.

“Masaya po kami dahil may Barrio Fiesta. Nagtipon-tipon po kaming mga Pilipino,” sabi ni Siebenhofer, TFC subscriber.

Layon ng Barrio Fiesta na lalong mapatatag ang samahan ng mga Pilipino sa Austria at maipakilala ang kulturang Pilipino sa bahaging ito ng Europa.

