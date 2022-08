3 kinasuhan kaugnay sa pagpatay ng ex-vice mayor sa Laguna

Tatlong suspek ang isinangkot sa pananambang sa dating vice mayor ng Dolores, Quezon na pinagbabaril hanggang mapatay sa San Pablo City, Laguna noong Hulyo.

Ayon kay Police Col. Joewei Lucas, hepe ng San Pablo City Police, sinampahan ng kasong murder sa Office of the City Prosecutor ng San Pablo noong Agosto 3 sina William Panganiban, 51, Orlando Ragudo, 43, at Rolando Risona, 44.

Sina Ragudo at Risona ang itinuturong gunmen, samantalang si Panganiban naman ang siya umanong nagmamaneho sa sinasakyang kotse ng mga ito ng tambangan si dating Vice Mayor Danilo Amat.

Ang mga suspek na mga dati ring aide ni Amat ay positibong kinilala ng anim na testigo, ganoon din ng mga kaanak nito, base sa kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng krimen.

Ani Lucas, tininingnan ng binuong special investigation team ang anggulong pulitika at matagal ng alitan na motibo sa krimen.

Mayroon na umano silang tintingnan na mastermind subalit nangangalap pa sila ng marami pang impormasyon at ebidensya para mapalakas ang kaso laban dito.

Si Amat ay sakay ng kanyang kotse ng ito ay pagbabarilin sa Barangay San Francisco noong Hulyo 22.

Tumakbo siya sa pagka-mayor nitong May elections si Amat subalit natalo.—Ulat ni Ronilo Dagos

KAUGNAY NA ULAT

