Sapat ba ang P1,000 ECQ ayuda sa 2 linggo? Bayan Muna namalengke, kinapos

MAYNILA — Kasya ba ang P1,000 ayuda ng pamahalaan para sa masasapul ng 2-linggong enhanced community quarantine (ECQ) o lockdown sa Metro Manila?

Sa isang "ayuda challenge," tinangkang alamin ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate kung sasapat ba ang P1,000 para sa pangangailangan ng isang indibidwal na nawalan ng hanapbuhay dahil sa ECQ.

"Members of Bayan Muna again conducted a P1,000 ayuda challenge in Commonwealth market to test if what can be bought with the amount and for how long it will last," ani Zarate.

Narito ang kanilang napamili:

• Bigas, 5 kilo - P200.00

• Itlog, 1 dosena - P88.00

• Mantika, 1 litro - P63.00

• Kape, 25 grams - P25.00

• Asukal, 1/2 kilo - P23.00

• Manok, 1 kilo- P144.00

• Isda, 1/2 kilo - P100.00

• Sayote - P30.00

• Bawang at sibuyas - P58.00

• Kamatis - P27.00

• Mangga - P59.00

• Baboy, 1/4 kilo - 130.00

• Monggo - P30.00

• Bagoong - P30.00

• Jeep - P20.00

• Tricycle - P30.00

Total - P1,057

Batay sa napamili, kulang pa umano ang P1,000.

"There was a slight increase in prices compared to last April's challenge but even during that time; the P1,000 was not enough for the basic needs 1 person to last for two weeks. The same can be said for the supposed P4,000 for a family of four," ani Zarate.

Sa huli, sinabi ni Zarate na dapat ay unahin ang pagbabakuna dahil hindi maaaring idaan palagi ang paglutas sa paglobo ng mga kaso sa lockdown.

"Di uubra na palagi na lang lockdown at binabarat pa ang ayuda sa mamamayan."

Nauna nang sinabi ng Metro Manila mayors na posibleng sa Miyerkoles pa maipamahagi ang ayuda.