Watch more on iWantTFC

Sisimulan na sa Miyerkoles ang pamamahagi ng ayuda para sa mga apektado ng muling pagsasailalim sa Metro Manila sa enhanced community quarantine (ECQ).

Ayon sa Department of the Interior and Local Government (DILG), nagkasundo ang mga alkalde sa Metro Manila na simulan sa Miyerkoles ang distribusyon ng cash assistance matapos maibigay noong Biyernes sa mga local government unit (LGU) ang P10.9 bilyon na pondo.

Nakalagay sa pinakamahigpit na community quarantine status ang Kamaynilaan hanggang Agosto 20 upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa harap na rin ng banta ng mas nakahahawang Delta variant.

Ayon sa Malacañang, aabot sa 10.9 milyon ang mga benepisyaryo sa NCR, na makakatanggap ng tig-P1,000 ayuda kada tao o hanggang P4,000 kada pamilya.

Sinabi ng DILG na hahayaan nilang dumiskarte ang bawat LGU kung paano ipapamahagi ang mga ayuda nang hindi nagkukumpulan ang mga tao.

May ilang LGU, tulad ng Makati at Muntinlupa, na gagawin na lang online ang bigayan ng ayuda para hindi na lumabas ang mga tao.

Sa Pasig, hahatiin naman sa maliliit na "bubble" ang distribution area para maiwasan ang mahahabang linya.

Pinaplantsa pa ng Quezon City kung paano gagawin ang distribusyon, sabi ni Mayor Joy Belmonte.

Humingi na rin ang Quezon City government ng back-up mula sa pulisya sakaling may magpakalat ng fake news, na maging dahilan para dagsain ang pamimigay ng ayuda.

Plano namang umapela ng ilang mayor na habaan pa ang panahon para maipamigay nila ang ayuda.

Ayon kasi sa DILG, may 15 araw lamang ang mga LGU para tapusin ang pamimigay ng ayuda.

Pero ngayon pa lang, namimigay na ng food packs ang ilang LGU, gaya ng Muntinlupa, kung saan bawat pamilya'y binigyan ng relief packs na may lamang bigas, noodles, de-lata at kape.

May tig-5 kilong bigas naman ang mga pamilya mula sa LGU ng Pasay.

Ngayong Lunes, 4 na barangay ang unang nabigyan ng bigas pero sinabi ng ilang residente na hindi ito sasapat kaya kailangan pa rin nilang dumiskarte ngayong ECQ.

Sa Makati naman, nakatanggap ng P1,000 gift certificate ang halos 25,000 senior citizen na fully vaccinated na.

Nakahanda na rin umano ang may 260,000 food packs ng Pasig LGU.

Tiniyak din ng Malacañang na makakatanggap din ng ayuda ang Laguna at Bataan, na kamakailan ay isinailalim din sa ECQ.

— Ulat nina Pia Gutierrez, Jeck Batallones, Zyann Ambrosio, at Arra Perez, ABS-CBN News