May ilang tsuper na natutulog sa kanilang jeepney sa Barangay IVC, Marikina dahil hindi makapamasada. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MARIKINA CITY - Tatlong beses nang isinailalim sa enhanced community quarantine ang Metro Manila pero hanggang ngayon, marami pa ring mga namamasada ang apektado ang hanapbuhay at lalo pang nahihirapan ngayong may lockdown ulit.

Sa Barangay IVC sa Marikina City, sa kanilang mga jeep natutulog ang ilan sa mga tsuper na hindi makapamasada.

Kahati ni Manny Rivera ang 3 pang jeepney driver na naninirahan sa iisang jeep, isa sa nasa 10 jeep na matagal nang nakatengga sa Sitio Olandes.

"Wala kaming tirahan saka wala kaming pang-upa. Kaya naisipan naming magkakasama sa jeepney na lang kami matulog," kuwento niya.

"Masaya kami. Sama-sama kami rito. Kung ano ang mayroon, pagsasalu-saluhan. Talbos ng kamote. Pupunta ng tabing-ilog. Kung ano’ng mayroon doong gulay, kukunin namin. ‘Yon lang, walang sahog."

Ayon sa grupong Bayanihang Marikenyo at Marikenya, may 80 jeepney drivers, 90 padyak drivers, at 100 tricycle drivers sa kanilang komunidad. Marami sa kanila ang natigil sa pamamasada.

May ilang pinauwi na sa probinsya ang kanilang mga pamilya.

Hinihintay nila ngayon ang ayuda para sa panibagong ECQ.

"Kung aasa lang tayo sa mga natirang pera, baka maubos. Wala kaming gagastusin sa mga susunod na araw," sabi ng tsuper na si Angelo Villanueva.

Kaya malaking tulong sa kanila ang pag-ambag ng Bayanihang Marikenyo at Marikenya, pati ibang mga NGO na nagtayo ng community kitchen sa lugar nasa isang taon na.

These drivers have been helped in the past year by groups such as Bayanihang Marikenyo at Marikenyo to form community kitchens for them to cook their own meals from ingredients received as donations. pic.twitter.com/DYccKabm3t — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) August 9, 2021

Ang mga tsuper na mismo ang nagluluto ng mga inaambag na rekado na pinagsasalo-saluhan nila at ipinamamahagi sa iba.

Sabi ni Zena Bernardo ng Bayanihang Marikenyo at Marikenya, nasa 30 sa 50 aktibong community pantry sa Marikina ang magtatayo ng community kitchen ngayon para mapadali ang pagbigay ng pagkain sa mga apektadong tsuper at nasusunod ang health protocol.

Susunod din dito ang marami sa 800 community pantry sa National Capital Region at mga katabing probinsya.

"Kusina kaysa ilatag, kasi hindi sapat ang donations na nakukuha namin para makapagbahagi ng lahat, mabigyan ng ayuda. Cost-efficient and much needed right now.”

Dagdag ni Bernardo, na ina ni community pantry organizer Ana Patricia “Patreng” Non, nakatutulong din sa mental health ang paglahok sa community kitchen ng mga benepisyaryo nito.

For Bernardo, community kitchen "bayanihan" aids mental health.



"It’s not enough. Dapat talaga may ayuda, bakuna, mass testing, everything else din. 'Di pwedeng lockdown lang, pantry lang, kitchen lang."



She is the mom of community pantry organizer Patreng Non. pic.twitter.com/hSIu90Jn31 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) August 9, 2021

“Kaysa na alam mo ‘yong feeling desperate ka, hindi makatrabaho, nakatunganga ka, now, pagbabayanihan. Somehow it helps," ani Bernardo.

"May tulong ito somehow sa mental health, kahit konti. Mayroon kang feeling na may magagawa ka. Maiwasan ang helplessness.”

Namahagi rin ng relief goods ang grupo ni Bernardo kasama ang Task Force Children of the Storm at Community Pantry Philippine.

Inaabot ito sa pamamagitan ng drive-thru ng mga namamasadang pedicab at tricycle driver, o ihahatid sa mga bahay ng kanilang kasamahan.

Various donors through NGOs pitch in relief packs for jeepney, tricycle, & pedicab drivers in Marikina. A number are distributed via “drive thru” or door-to-door. pic.twitter.com/VyBno9fAr8 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) August 9, 2021

Pero naniniwala sina Bernardo na pantawid lang talaga ang ginagawa nila.

"But it’s not enough. Dapat talaga, may ayuda. Ayuda, bakuna, mass testing, everything else din. Hindi pwedeng lockdown lang. Hindi pwedeng pantry lang. Hindi pwedeng kitchen lang. Kailangan, lahat-lahat."

Umaasa ang mga tsuper at namamadyak gaya ni Rivera na mabalik pa ang kabuhayan nila.

"Sana po, huwag ma-extend pa iyan (ECQ) kasi napakahirap po. Wala na po kaming budget dito. At sana makabiyahe na kami."

