MAYNILA — May agam-agam ang guwardiyang si Jestoni Sabuco sa pagpapabakuna kontra COVID-19 pero ang nagpakaba sa kanya nang husto ay ang banta umano ng kaniyang agency.

"'Pag daw po hindi kami magpabakuna po, sabi ng inspector eh matatanggal po, mafo-floating [status] kami," aniya.

Ayon sa Kilusang Mayo Uno (KMU), marami silang natatanggap ngayong reklamo tungkol sa "no vaccine, no work" policy.

Kaya hamon nila sa Department of Labor and Employment (DOLE), paigtingin ang inspection sa employers.

"Malalakas ang loob ng mga kompanya na gawin ito kasi wala namang nag-i-inspect sa kanila... 'Yung pormal na complaint na pumasok sa amin, mga 4 na company ito, combination po ito ng mga security agency tapos merong construction, meron pang isang GOCC," ani KMU secretary general Jerome Adonis.

Babala naman ng DOLE, ilegal ang "no vaccine, no work" policy.

"It is an illegal policy especially so na kulang pa tayo ng supply ng vaccine so logic even demands na wag muna tayong magpilit," ani DOLE Secretary Silvestre Bello III.

Sa isang Labor advisory na inilabas noong Marso, malinaw na bawal tanggalin sa trabaho o pagkaitan ng sahod, benepisyo at iba pang karapatan ang isang manggagawang ayaw magpabakuna.

Bukod naman sa mga manggagawa sa pribadong sektor, ilang manggagawa rin ng gobyerno ang nakararanas umano ng "no vaccine no work" policy.

Sa isang memo na nakuha ng ABS-CBN News, hindi pinapapasok at pinapakuha ng leave ang mga mangagawa ng isang ahensiya na hindi pa nabakunahan.

Ayon sa Civil Service Commission (CSC), bawal ito.

"Voluntary po ang pagbabakuna wala ring issuance ang Office of the President na mandatory ang vaccination. Maraming violation [like] grave abuse of authority, etcetera," Ani CSC Commissioner Aileen Lizada.

Paalala naman ng DOLE at CSC, imbes manakot, responsibilidad ng mga employer na ipaliwanag sa mga manggagawa ang kahalagahan ng bakuna.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News