Umabot na sa 200 porsiyento ang bed occupancy ng Dr. Jose P. Rizal Memorial District Hospital sa Calamba City, Laguna. Dennis Datu, ABS-CBN News

Puno na ng mga pasyente ang isang district hospital sa Laguna, na kinakapos din sa oxygen tanks.

Umabot na sa 200 porsiyento ang bed occupancy ng Dr. Jose P. Rizal Memorial District Hospital sa Calamba City, Laguna.

May mga pasyenteng ilang araw nang naghihintay sa triage area at emergency room dahil sa kawalan ng mga bakanteng kuwarto.

Ayon sa hospital chief na si Dr. Eloisa Inano, pinakamarami ang pasyente tuwing weekend at maya't maya rin ang pagdating ng ambulansiya para maghatid ng mga pasyente.

Watch more on iWantTFC

Puno na ng mga COVID-19 patient ang isang gusali ng ospital pati ang isolation facility extension.

May higit 50 pasyente ang hinihinalang may COVID-19 at naghihintay pa ng swab test result.

Pero bukod sa dumaraming pasyente, kinakapos na rin ng oxygen tank ang ospital.

Ayon kay Inano, 100 kada araw ang nagagamit nilang oxygen tank.

Umapela si Inano sa national government para sa dagdag na oxygen tank at patient stretcher.

Nauna nang sinabi ni Laguna Governor Ramil Hernandez na punuan na ang mga pampublikong ospital sa lalawigan dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon naman kay Dr. Rene Bagamasbad, provincial health officer ng Laguna, pumalo na sa 3,360 ang bilang ng aktibong COVID-19 case sa Laguna.

Marami sa mga kaso ay galing sa mga lungsod na maraming pabrika, ani Bagamasbad.

Hindi aniya kasi masyadong mahigpit ang restriction sa mga Authorized Person Outside Residence (APOR), tulad ng mga factory worker, kaya nakakadagdag ito sa mga kaso ng COVID-19.

Sa kabila nito, naniniwala si Bagamasbad na makakatulong ang pagsasailalim sa Laguna sa enhanced community quarantine para mapababa ang COVID-19 cases.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC