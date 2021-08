Watch more on iWantTFC

Higit 1,000 aktibong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Imus City, Cavite, kung saan sinuspinde rin ang pagbabakuna dahil sa kakulangan ng supply.

Sa pahayag, sinabi ni Imus Mayor Emmanuel Maliksi na hindi katanggap-tanggap na kulang pa rin ang alokasyon ng bakuna sa lungsod ngayong tumataas ang mga kaso ng COVID-19.

Noong Linggo, muling umabot sa higit 1,000 ang mga naitalang aktibong kaso sa Imus, ang ika-2 beses na pumalo ang active cases sa ganoong bilang ngayong taon.

Pero sa higit 1,000 active cases, 88 lang ang naka-admit sa mga ospital habang ang 37 ay nasa isolation facility.

Nasa 15 din ang kritikal habang 1 ang severe case sa Imus habang ang iba ay mild at walang sintomas.

Nanawagan si Maliksi sa national government na maglaan ng dagdag na supply ng COVID-19 vaccine sa Imus dahil may malaking kapasidad umano ang lungsod para sa malawakang pagbabakuna.

Marami ring taga-Imus ang gusto magpabakuna kontra COVID-19, ani Maliksi.

Samantala, hinikayat ni Maliksi ang publiko na magpa-swab test sa city molecular lab sa Ospital ng Imus kung may nararamdamang sintomas ng COVID-19.

Handa rin umano ang mega isolation facility sa pagtanggap ng mga magpo-positibo sa virus sa halip na sila ay mag-home quarantine.

Sa buong Cavite, pumalo na sa 6,263 ang kabuuang bilang ng active COVID-19 cases habang nasa "manageable" hanggang "critical" ang lagay ng mga pagamutan, ayon kay Governor Jonvic Remulla.

Umabot naman sa higit 400,000 ang mga nakakumpleto ng bakuna sa Cavite, katumbas ng 16 na porsiyento sa target na higit 2 milyon na mabakunahan.

Dahil sa kaklangan ng supply sa national government, bibili pa ang Cavite ng kabuuang 2.5 milyong dose ng bakuna sa Novavax.

Sa kabila ng mataas na kaso, naniniwala si Remulla na sapat ang modified enhanced community quarantine (MECQ) na status ng lalawigan.

"We think that we can manage the COVID cases if we take the necessary precautions. MECQ is good enough at least ‘yong economy tumatakbo," ani Remulla.

Ilang mga lungsod at probinsiya na ang namahagi ng ayuda sa mga apektadong komunidad.

Sa Dasmariñas, tuloy ang pamamahagi ng grocery items sa nakalockdown na Mabuhay City subdivision.

Mamimigay din umano ang pamahalaang lungsod ng P1,000 cash assistances at vitamins sa mga residenteng apektado ng lockdown.

Sa Kawit, inanunsiyo ni Mayor Angelo Aguinaldo ang pagdating ng in-order na mga sako ng bigas, na ire-repack para ipamahagi.

Sa Bacoor, namahagi na rin ng mga manok, isda, at gulay sa mga apektado ng lockdown sa Little Quiapo sa Barangay Talaba IV.

Kasama ang Calabarzon, kung saan matatagpuan ang Cavite, sa mga rehiyong nakararanas ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

