Tattoo artist timbog sa buy-bust sa Valenzuela; P1.5-M halaga ng ‘damo’ narekober

MAYNILA - Arestado ang isang tattoo artist matapos mabilhan ng hinihinalang marijuana sa buy-bust operation sa lungsod ng Valenzuela, Biyernes ng gabi.

Nakilala lamang ang suspek bilang si alyas Josaphat, 29.

Ayon kay Police Capt. Ramon Acquiatan, hepe ng District Drug Enforcement Unit ng Northern Police District, nakipagkasundo na makipagkita ang suspek sa police poseur buyer sa mismong shop nito sa 601 McArthur Highway, Malanday para doon gawin ang transaksyon.

Nasa P40,000 na halaga ng marijuana ang binili ng poseur buyer mula sa suspek. Matapos magkaabutan ng pera at marijuana ay agad na hinuli ng pulis ang suspek.

Nakuha mula sa suspek ang 2 pirasong cling wrapped na may lamang hinihinalang marijuana na may timbang na isang kilo at nagkakahalaga ng P1.5 million.

Meron ding narekober na kush o high-grade marijuana na may bigat na 78 grams at nagkakahalagang P117,000.