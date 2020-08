P17-M halaga ng 'ecstasy tablets' nakumpiska sa Pampanga

Watch more in iWant or TFC.tv

(UPDATE) Aabot sa P17 milyon halaga ng umano'y ecstasy tablets ang nakumpiska ng mga awtoridad sa Pampanga.

Nakumpiska ng Bureau of Customs-Clark at lokal na Philippine Drug Enforcement Agency ang mga umano'y ilegal na droga sa "controlled delivery" ng 2 parcel mula Netherlands na dumating sa Clark noong Biyernes at Sabado.

Nakasaad na laman ng mga kahon ang ay porcelain, tela at iba pang gamit pero nang busisiin ay nahanap ang mga pink ecstasy tablet na hindi bababa sa 10,000 ang bilang.

Lima ang naaresto, kabilang ang 2 consignee na sina alyas "Kat" at "Josh."

Ayon kay Glen Guillermo, public information officer ng PDEA sa Central Luzon, posibleng ginamit lang ng sindikato ang mga nahuling suspek.

Kakasuhan ang mga naaresto ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Sa Clark, nahuli rin ang isang van na palabas ng Clark South Gate ng Subic-Clark-Tarlac Expressway.

Laman ng van ang 97 bricks at 10 rolyo ng marijuana, na tinatayang nagkakahalagang P13 milyon.

Mula Tuguegarao, papunta sana ng Pasig ang van para doon ibagsak ang marijuana.