Driver patay nang maaksidente ang truck sa Quezon City

MAYNILA — Patay ang isang driver nang maaksidente ang minamaneho niyang truck na may dalang concrete girder sa Quezon City noong gabi ng Sabado.

Tila nayuping lata ang harapan ng truck matapos bagsakan ng mismong kargang concrete girder.

May bigat na 40 tonelada ang concrete girder, na ginagamit sa mga column ng tinatapos na Skyway Stage 3 project.

Ayon kay Don Michael Bayangos, search and rescue operations supervisor ng Quezon City disaster office, bandang alas-11 nang makarating sila sa accident site sa may E. Rodriguez Avenue para subukang iligtas ang driver pero hindi na ito rumeresponde.

Kalaunan ay binawian umano ng buhay ang driver pero nagpatuloy ang retrieval, na inabot nang halos 3 oras.

