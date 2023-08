Lalaki patay sa pananaksak sa loob ng paaralan sa Tondo

MAYNILA - Natagpuang patay at duguan ang isang lalaki sa hallway ng isang paaralan sa Tondo, Maynila, matapos pagsasaksakin Lunes ng umaga.

Base sa ulat ng Raxabago Police Station, alas singko y medya ng madaling araw nang makatanggap sila ng report tungkol sa natagpuang bangkay ng biktima na kinilalang si Ricky Dasco, 55, administrative aide ng naturang paaralan.

“Immediately, naghanap tayo ng possible witnesses and at the same time we instructed our personnel to locate CCTV inside and outside the school premises,” ayon kay P/Maj. Paul Mandane, hepe ng Don Bosco PCP.

Agad nagsagawa ng backtracking ang mga pulis at natunton ang suspek sa may Quezon Street sa Tondo, Maynila.

Aminado ang suspek sa nagawang krimen at sinabing naghiganti lamang siya nang makaalitan ng biktima ang kanyang batang pamangkin na mangangalakal.

“Tinulak niya po ‘yung bata e. ‘Yung bata pagkauwi, nagsumbong po sakin. Hinihingi lang po ‘yung basura sa kalakal, hindi sila nagkasundo. Wala na po akong pinagsisisihan. Nagawa ko na po e,” dagdag ng suspek.

Inamin rin nito na nakagamit siya ng ilegal na droga at nakainom ng alak nang mangyari ang insidente.

Hindi naman matanggap ng kaanak ng biktima ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay.

“Bakit mo ‘yun ginawa sa tatay ko? Sana kinuha mo na lang kung anong makukuha mo dun o kaya binugbog mo na lang. Ang sakit sakit po ng ginawa mo sa pamilya namin,” sabi ng anak ng biktima.

Nasa kustodiya na ngayon ng Manila Police District ang suspek na mahaharap sa kasong murder.

