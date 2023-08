MAYNILA — Inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa pulis na namaril ng mga kabaro niya, ayon kay Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Benjamin Acorda Jr.

Ito'y matapos masawi ang isang pulis at sugatan naman ang isa pa dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril sa loob mismo ng Taguig City Police Station.

"Naipila na or ipipila na 'yung kaso ng murder saka frustrated murder and we are looking or digging deeper into it. Ano 'yung mga root causes magmula sa mga sinasabing neuro psychiatric test, what is the medical or history records niya at saka 'yung mga kapulisan doon. How it was conducted 'yung psychiatric exam kasi 'yung violence or talagang may iba pa bang dahilan na nakikita," ani Acorda.

Samantala, puspusan na rin umano ang paghahanda ng PNP para sa paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections.

Kabilang sa mga pinaghahandaan nila ang paglatag ng seguridad sa nalalapit na paghahain ng kandidatura sa Agosto 28, pati na rin ang pagtukoy ng mga areas of concern.

"When it comes to the area, especially sa Negros at BARMM kasi 'yan ang medyo talagang mainit ang discussion natin. But as regards to the preparation, we are intensifying our operations on matters we think that could contribute and coming up with the peaceful and honest election," ayon kay Acorda.

POLICE SERVICE ANNIVERSARY

Ipinagdiwang naman ng PNP ang ika-122 Police Service Anniversary nito ngayong Agosto 8, 2023.

Kinilala at ginawaran ng parangal ang ilang mga pulis pati na ang mga non-uniformed personnel na nagpakita ng kagalingan sa kanilang tungkulin.

Pinangunahan ni Acorda ang pagdiriwang kung saan pinasalamatasn niya ang mga pulis sa kanilang sakripisyo para sa seguridad ng publiko.

Dumalo naman sa naturang anibersaryo si Senate President Juan Miguel Zubiri bilang panauhing pandangal kung saan nagpahayag siya ng suporta sa mga panukalang makatutulong sa modernisasyon ng PNP.

“I will support and I pledge my support to pass the PNP modernization and restructuring act for this year together with senator and former PNP chief Ronald ‘Bato’ Dela Rosa and we will try to pass as many measures as we can para maitapos natin 'yung 7 or 8 na mga panukala that's pending on his committee on how to strengthen the PNP,” ani Zubiri.