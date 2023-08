Gadon nakikipag-ugnayan sa mga kumpanya para sa BBM Feeding Program

Freshly appointed Presidential Adviser for Poverty Alleviation Larry Gadon holds a press conference at a restaurant in Quezon City on June 28, 2023 following his recent disbarment. Maria Tan, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Nakikipag-ugnayan ang pinuno ng poverty alleviation program ng pamahalaan na si Atty. Larry Gadon sa iba't ibang kumpanya para makiisa sa pamimigay ng pagkain at tulong sa mga indigent o pinakamahihirap na kabataan sa iba't ibang eskwelahan sa bansa.

Nakapaloob ang mga naturang hakbang sa Batang Busog Malusog o BBM Nutrition Program.

“Meron isang pag-aaral na nagsasabi kaya 'di nakakapagtapos ang mga depressed areas dahil pumapasok na kulang sa nutrisyon, kulang sa pagkain...Naisipan namin magkaroon ng BBM Nutrition Program target ang mga school na kailangan ng tulong," ani Gadon.

"Halimbawa a isang depressed area may 300, it depends on the area where we will implement the program. We will make sure doon sa mga may kinakailangan lamang," dagdag pa niya.

Nilinaw din ni Gadon na sa BBM Feeding Program, mismong mga pribadong kumpanya ang direktang mamimigay ng tulong sa mga eskwelahan, hindi katulad ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na manggagaling ang pondo sa gobyerno.

“Hindi kami mangangalap ng pondo. Halimbawa company A,B,C,D -- ila-lineup namin sila sa school authorities and to our volunteers," paliwanag ni Gadon.

Wala pang nakalatag kung gaano katagal ang timeline ng commitment ng bawat kumpanya dahil inaayos pa rin ang guidelines ng programa.

Sisikapin umano ni Gadon na masimulan na ang BBM Feeding Program sa darating na pasukan sa pampublikong mga paaralan.

Sinabi pa ni Gadon, bagama't tumaas sa 95 percent ang nagkatrabaho sa bansa nang manumbalik ang mga trabaho mula noong pandemya, marami pa rin ang naghihirap dahil sa nangyaring mga kalamidad. Kaya pangarap umano niya na maibaba sa 50 percent ang kahirapan sa bansa.

Pero tingin niya hindi naman kailangang gayahin ang One Child Policy na dating solusyon ng China sa overpopulation at poverty, kundi dapat umano itong balansehin.

"Dapat i-control population, pero isang banda nakita ang maraming workers hanggang sa umunlad sila. Pero yung controlling by period para di naman magkaroon ng aging society," ani Gadon.

Kaugnay naman sa trabaho, naniniwala siyang maganda na bukod sa mga TESDA training ay mayroon ding pagpapalawig ng edukasyon sa iba-ibang language tulad ng Japanese language.



“Maganda ginagawa ng TESDA sa skills training pero 10 percent lang ang qualified sa work placement sa Japan pero Japanese language proficiency is very strict," ani Gadon.

Kaugnay naman sa isinusulong na pagpapalawig sa National Housing Authority (NHA) Corporate life, sang-ayon si Gadon dito, dahil ito umano ang kailangan ng mamamayan para magkaroon ng maayos na tirahan.

