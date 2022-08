MAYNILA — Paiimbestigahan ni Senate committee on energy chairman Sen. Raffy Tulfo ang aniya'y hindi matapos-tapos na problema sa power supply sa buong bansa, partikular na na sa Mindoro.

Sabi ni Tulfo, ipatatawag niya sa pagdinig ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga namumuno ng National Electrification Administration at maging mga dating opisyal ng Department of Energy (DOE).

"Laging problema ang power interruption, 10 to 12 hours, nasisira ang appliances, mga estudyante ay di makapag-aral sa gabi, gamit nila kandila at ilaw sa cellphone. Pagdating ng bayaran ng kuryente mataas ang singil, may pagbabanta pa na 'pag di nakapagbayad on time ikaw ay puputulan," ani Tulfo nitong Lunes.

Giit pa ni Tulfo, higit isang dosenang electric cooperatives ang inirereklamo sa kanya kaya panahon na umano para masolusyunan ito.

Ang mga dating opisyal ng DOE, kabilang si dating Secretary Alfonso Cusi, ay ipatatawag din sa pagdining.

"That is really what's going to happen. Lahat ng may kinalaman ipapatawag natin so they can shed light kung bakit di nabigyan ng solusyon ang problema," ani Tulfo.

Sakaling mapatunayan na may kapabayaan sa panig ng mga electric cooperatives ay sinabi ni Tulfo na hindi siya mangingimi na isama sa rekomendasyon sa committee report na bawiin ang legislative franchise ng mga ito.

