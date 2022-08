Nabawasan na ang presyo ng asukal sa ilang pamilihan sa Metro Manila pero hindi pa rin ito bumababa sa P100 kada kilo.

Sa Mega Q Mart sa Quezon City, halimbawa, P100 na ang kada kilo ng refined sugar habang P75 nag brown at washed sugar.

Ayon sa mga nagtitinda, tumumal ang bentahan noong nakaraang linggo nang pumalo sa P105 ang kada kilo ng refined sugar.

"No choice naman sila pero mabigat na talaga sa bulsa," anang tindera ng asukal na si Irene Javien.

Dahil dito, tiis-tiis muna ang mga bumibili ng asukal, lalo na ang mga may negosyong ginagamit ito bilang sangkap.

Sa tindahan ng buko juice ni Esther del Mundo, umaabot nang 10 kilong asukal ang nagagamit kada araw.

"Ang ginawa ko na lang po, nagbawas na lang ako [ng nilalagay na asukal]... hindi naman puwedeng hindi kami gagamit ng asukal kasi palamig 'yan, tatabang 'yan," ani del Mundo.

Ayon sa Sugar Regulatory Administration (SRA), 3 sugar millers ang tumatanggap na ng tubo para iproseso bilang asukal.

Inaasahang maibabagsak na ito sa merkado sa loob ng 1 hanggang 2 linggo.

Pero inaayos pa rin umano ng Sugar Board ang Sugar Order para makapg-angkat ng asukal dahil sa kakulangan sa suplay at para mapababa ang presyo sa mga pamilihan.

Umaasa naman ang United Sugar Producers Federation (UNIFED) na hindi malulugi ang lokal na sugar producers sa pag-angkat ng imported na asukal.

"'Pag bagsak ng 300,000 metric tons, medyo mabigat ‘yan. Baka babaa ang presyo ng producers," ani UNIFED President Manuel Lamata.

Iminungkai ng grupo sa Department of Agriculture at SRA na magpatupad ng suggested retail price (SRP) sa asukal.

Ayon kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, mayroon namang SRA sa asukal pero hindi lang mahigpit na naipatutupad.

Kaya magkakaroon umano ng konsultasyon ang SRA at DA sa stakeholders kaugnay sa pagpapatupad ng SRP sa asukal.

"Actually we have an existing SRP. The SRP has been there for the longest time. Maybe 15 years or more. Before this short or tightness of supply, we have P50 on refined. But this time around, kasi nafi-feel talaga ng merkado ang tightness ng suplay, mataas ang demand, siyempre papalo 'yong presyuhan sa merkado," ani Serafica.

Wala pang detalye kung gaano karami ang iaangkat na asukal pero tiniyak ni Serafica na hindi lang industrials ang makikinabang at magkakaroon ng patas na distribusyon ngayon.

