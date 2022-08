MAYNILA - Pinatotohanan ng ilang public school teachers ang naging puna ng Commission on Audit na mabagal at “outdated” ang mga laptop na ipinamigay ng Department of Education.

Ayon kay Special Education Teacher “Ash”, hindi niya halos magamit sa kaniyang interactive learning modalities ang laptop na ibinigay ng kagawaran sa kanilang paaralan nitong Pebrero dahil sa mababang specifications nito.

Matatandaang binigay ng DepEd ang mga laptop sa kasagsagan ng ipinaiiral na blended learning modalities sa mga pampublikong paaraalan.

"Pwede siya sa light productivity. Nandyan iyong paggamit lang ng Office, Word, presentation. Pero 'pag mag-proceed ka na sa heavy use, kapag dire-diretso na o marami nang software ang nakabukas, hindi na siya nagfa-function nang mabuti. Hindi siya pwede gawin para sa game-based instruction. Nagiging mabagal na siya, o nagha-hang na po siya,” sabi ni teacher “Ash” sa interview sa ABS-CBN news.

Nasa P58,270 ang idineklarang halaga ng bawat laptop na tinanggap ng kanilang paaralan, na ayon sa guro, mahal para sa specifications nito.

"Kapag pumunta kayo sa kilalang lugar sa maynila, na kung saan pwede kayo gumawa o mag-build ng sarili ninyong desktop, iyong presyo na nasa papel ay isang high functional, high-specs na desktop computer. Desktop computer na iyon, eh ang price sa paper laptop lang. So medyo too much po talaga siya, expensive,” paliwanag pa ni teacher “Ash”.

Ilang miyembro rin ng Teachers Dignity Coalition (TDC) ang nakatanggap ng mga kwestiyonableng laptops mula sa DepEd.

"Dine-demo nga ng ating mga kasama iyan mula sa pagbubukas until sa actual use nila. Eh talagang maiinis ka, maiinip ka sapagkat hindi siya talaga magagamit nang maayos... Bumili nalang siya ng sariling laptop kahit sila ay na-isyuhan ng laptop na ito ng DepEd,” sabi ni TDC chairperson Benjo Basas.

Sa 2021 report ng Commission on Audit, pinuna nito na mas mahal ang nabiling laptops kumpara sa unang hiling ng DepEd.

Nasa P35,046.50 per unit ang procurement request ng kagawaran, pero nasa Php58,300 na per unit price ng laptop ang binili ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM).

Dahil sa mahal na presyo, nasa higit 39,000 laptops lang ang naipamigay sa mga guro sa halip na 68,500.

Paliwanag ng DepEd, hindi nila pondo ang nagamit sa pagbili nito.

"Iyan po ay galing sa Bayanihan 2. Then na-transfer po iyan sa DepEd to improve the digitalization ng ating sistema sa Department of Education at ng ating mga schools. That time, may mga lockdowns, because the Bayanihan 2 gave the PS-DBM ng powers or authority na gawin iyong emergency procurement,” sabi ni Atty. Michael Poa, tagapagsalita ng Deped.

Nagpadala na aniya ang DepEd ng tugon sa COA report at magsasagawa rin ng mga serye ng pulong patungkol dito.

Nirekomenda ng COA sa PS-DBM na magtatag ng isang investigation committee para dito, at tukuyin ang posibleng administrative sanctions na dapat ipataw sa kanilang mga opisyal at empleyado na sangkot.

“We recommend that Management require the created Investigation Committee to immediately conduct termination and blacklisting proceedings for the aforementioned projects and submit resolution for termination of contracts or blacklistings of suppliers, if warranted,” sabi ng COA sa Management Letter nito sa PS-DBM.

Tumugon naman ang bagong pinuno ng PS-DBM.

“I shall instruct a thorough examination of the cost of the items involved, as well as its technical specifications. Should the records prove that there are indeed instances of non-compliance with the law and procurement rules, rest assured that we will never tolerate it,” sabi ni Dennis Santiago, Executive Director ng PS-DBM.

“Malinaw po ang aming mandato: siguruhin na transparent at competitive ang mga proseso sa PS-DBM, gawin ang nararapat na hakbang upang maiwasan ang iregularidad sa procurement, at siguraduhing maayos at matuwid ang pagbili para sa gobyerno,” dagdag pa niya.

