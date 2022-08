JAPAN -- Kabilang ang Pilipinas sa “Know my Country” series na inilunsad online ng Asia-Pacific Ladies Friendship Society o ALFS noong July 15, 2022 kung saan 50 katao ang lumahok.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Tokyo, Japan, layon ng online event na ipakilala ang kasaysayan, pamana, kultura, pagkain, produkto at tourist destinations ng Pilipinas sa mga myembro ng ALFS.

Ang online event na “Know my Country” series tampok ang Pilipinas noong July 15, 2022 sa pangunguna ng ALFS

Binubuo ang ALFS ng mga kasapi mula sa 26 iba-ibang bansa sa Asia-Pacific region. Layunin ng ALFS na isulong ang mutual friendship sa pagitan ng member countries sa pamamagitan ng pakikipagkapwa at kawanggawa.

Ipinahayag naman ng Embahada ang kanilang pasasalamat sa ALFS sa pagkakataong maipakilala ang Pilipinas sa ALFS viewers mula sa Japan at iba pang bansa sa Asia Pacific.

Ipinakita rin sa online event ang ilang bahagi ng videos ng “Kultura 101” sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA hosted by Miss Universe 2018 Catriona Gray.

Kaalinsabay ng nasabing online event ang pagdiriwang ng Embahada sa ika-66 anibersaryo ng “ Normalization of Diplomatic Relations between the Philippines and Japan ” (1956-2022) noong nakaraang buwan ng Hulyo.

Samantala, bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kamalayan sa kultura at sining ng Pilipinas sa Japan, opisyal na inihandog ni Philippine Embassy in Japan Chargé d’ Affaires (CDA) Robespierre Bolivar kay ASEAN-Japan Centre o AJC Secretary General Dr. Kunihiko Hirabayashi ang koleksyon ng mga aklat mula sa Pilipinas noong August 4, 2022.

(left) ASEAN-Japan Centre o AJC Secretary General Dr. Kunihiko Hirabayashi | (right) PH Embassy in Japan Chargé d’ Affaires Robespierre Bolivar noong August 4, 2022 Philippine book collection turnover

Ang koleksyon ay kinabibilangan ng coffee table books tungkol sa Philippine art at cuisine; photo book ng official residence ng Philippine Ambassador sa Japan; mga aklat patungkol sa Philippine-Japan relations na karamihan ay mula sa Cultural Center of the Philippines o CCP; at manga patungkol sa buhay ni Jose Rizal na isinulat at iginuhit ng Japanese artists na inilunsad ng Embahada noong December 2021. Itatampok ang nasabing koleksyon sa AJC library sa Tokyo.

Ang donasyong mga aklat ay kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng ASEAN and Philippine National History Month ngayong buwan ng Agosto na may temang: “Kasaysayan, Kamalayan, Kaunlaran . ”

Source: DFA