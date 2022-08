2 bayan sa Occ. Mindoro nasa state of calamity dahil sa dengue

MAYNILA — Isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan ng San Jose at Sablayan sa Occidental Mindoro dahil sa pagdami ng mga nagkasakit ng dengue.

Ayon kay Dr. Ma. Teresa Tan, Provincial Health Officer ng Occidental Mindoro, nasa 1,810 na ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng dengue at 9 na rin ang namatay.

Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue, inirekomenda na rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) sa Sangguniang Panlalawigan na ideklara na ang state of calamity sa buong probinsya para magamit ang calamity fund pambili ng mga dengue test kits at iba pang gamit sa pagsugpo sa dengue.

"Puwede nang mag-procure ang mga munisipyo once na-declare ng province [ang state of calamity], kaniya-kaniya na silang purchase [ng] dengue test kits, misting machines, reagents na ginagamit sa misting machines, yung reagents para magawa ng complete blood count, platelets count kasi according to one of our med-techs yung alloction nya for one quarter naubos na in 1 ½ months sa dami ng nagpa-patest," ani Tan.

Dumoble ang bilang ng mga nagkakaroon ng dengue sa buong bansa, ayon sa datos ng Department of Health.

Base sa datos ng Department of Health, pumalo sa 82,597 ang kaso ng dengue sa bansa nitong taon (mula Enero 1 hanggang Hulyo 26) na mas mataas nang higit 100 porsiyento kumpara sa parehong panahon noong 2021.