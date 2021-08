'Paglobo ng COVID-19 cases sa PH di lang dahil sa hawahan sa NCR'

Nakita ng ABS-CBN Data Analytics na bukod sa National Capital Region, malaki rin ang kontribusyon ng iba pang rehiyon sa nararansan ngayong paglobo ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa.

Noong mga nakaraang pagkakataon kasing tumaas ang mga kaso ng COVID-19, higit kalahati ng mga kaso ay galing sa Metro Manila.

Pero ngayon, ang nararanasang paglobo ay hindi lang dahil sa pagsipa ng mga kaso sa NCR kundi sa pati sa ibang lugar.

"One-fourth lang 'yong share ng NCR sa national total... Nasa 24 or 25 percent. So this is really a battle on multiple fronts," ani Edson Guido, head ng ABS-CBN Data Analytics.

Ayon sa ABS-CBN Data Analytics, umabot na sa 8,695 ang average ng mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw nitong nagdaang linggo o mula Agosto 1 hanggang 7.

Nanggaling sa Metro Manila ang 2,066 na kaso kada araw, na 62 porsiyento ring mas mataas kompara sa bilang ng mga kaso noong huling linggo ng Hulyo.

Nasa 1,513 naman ang 7-day daily average cases ng Calabarzon, habang 984 sa Central Luzon. Malaki rin ang mga numero sa Central (914) at Western Visayas (615), at Northern Mindanao (527).

Sa Laguna, lagpas 3,000 na ang bilang ng active cases o may sakit na rin.

Napupuno na rin ang mga pampublikong ospital, ayon kay Governor Ramil Hernandez.

Ilan pa sa mga probinsiya at highly-urbanized city na may matataas na kaso sa unang linggo ng Agosto ang Quezon City, Cebu, Ilocos Norte, Cebu City, Maynila, Pampanga, Rizal, Aklan, Bukidnon, Makati, Davao City at Cagayan de Oro.

Nitong Sabado, umabot sa higit 11,000 ang bagong kaso.

Nakikita umano ni Guido na may itataas pa ang mga kaso, lalo't kakasimula pa lang ng enhanced community quarantine sa ilang lugar at hindi pa ramdam ang epekto ng lockdown.

Ayon kay Dr. Jaime Almora, pangulo ng Philippine Hospital Association, nagkakapunuan na rin ng mga ospital sa NCR, kahit mga pribadong ospital.

Nagkakaubusan na rin ng mga doktor at nurse.

"Madaming cases tayo diyan sa NCR, pero hindi kasing dami noong March... Ang talagang problema natin ngayon ‘yong manpower," ani Almora.

Nag-abiso na ang National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City na lilimitahan lang sa emergency at urgent renal case ang tatanggapin matapos mapuno ang emergency room dahil sa mga kaso ng COVID-19 at leptospirosis.

Sa Pateros, kinukulang na ang 200 kama sa isolation facility dahil sa mataas na kaso ng COVID-19.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

