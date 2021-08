Watch more on iWantTFC

Pinaiimbestigahan na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga nagpapakalat ng maling impormasyong tungkol sa pagbabakuna kontra COVID-19.

Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, papanagutin nila ang mga nagpapakalat ng maling impormasyong sa bakunahan.

"Ito ay parang trend, nangyari na noong isang araw, then today. Heto na naman tayo," ani Abalos.

"Ang panawagan ko lang, huwag basta-bastang maniniwala. Kontakin ang LGU (local government unit) ninyo," dagdag niya.

Ngayong Linggo, dumagsa ang mga magpapabakuna sa Araneta Coliseum sa Quezon City matapos umanong makita ang isang Facebook post na tatanggapin daw doon ang walk-in na vaccination.

Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, kailangan nakapag-register ang magpapabakuna para maturukan.

"Akala nila, puwedeng pumunta as walk-in, mababakunahan ka na. Marami ang bumalik at maraming hindi nabakunahan," sabi ni Sonny Cancio, team leader sa Task Force Disiplina.

Sa huli, napauwi rin ng mga pulis at ng Task Force Disiplina ang mga dumagsa sa vaccination site.

Magugunitang noong Huwebes, sumugod ang libo-libong tao sa ilang vaccination site matapos kumalat ang pekeng balita na hindi papayagang lumabas sa enhanced community quarantine ang mga hindi bakunado kontra COVID-19 o hindi sila mabibigyan ng ayuda.

Sa ngayon, umaabot na sa 24 milyong dose ng COVID-19 vaccines ang naituturok sa buong bansa.

Halos 13 milyon na ang nakakatanggap ng unang dose habang 11.2 milyon naman ang fully vaccinated o katumbas ng 15.88 porsiyento ng target population.

Iminungkahi na rin ng National Task Force Against COVID-19 sa National Immunization Technical Advisory Group na isama na sa pagbabakuna ang mga may edad 12 hanggang 17 sa harap ng banta ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Kapag maaprubahan at may sapat nang supply ng bakuna, posibleng simulan ang pagbabakuna sa mga may edad 12 hanggang 17 sa Setyembre o Oktubre.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News