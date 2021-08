Inaabot umano ng hanggang dalawang oras ang ilang motorista bago makatawid sa mga checkpoint ngayong isinailalim sa enhanced community quarantine ang Metro Manila.

"Sobra dalawang oras na po ako dito," sabi ni Willy Sales na pumila sa checkpoint sa boundary ng Caloocan at San Jose del Monte, Bulacan, gabi ng Sabado.

"Hassle kasi may pasyente nga kami dinala sa ospital. Nauna 'yong ambulansya, naipit kami... Galing po ako ng Cavite," kuwento naman ni Jeffrey Sapatua, na nagdala umano ng pasyente sa Cavite dahil walang mapagdalhang ospital sa Metro Manila.

Sa checkpoint naman sa España Boulevard sa Maynila, isa-isang tinitingnan ang mga dokumento ng bawat dumadaan para matiyak na Authorized Person Outside Residence (APOR) sila.

"Kapag po sila working APOR, hinahanapan ng [certificate of employment], 'yong kanilang mga ID kailangan ipakita para mapatunayan na working APOR. Kapag consumer APOR, kailangan may quarantine pass," ani Police Lt. Ronald Calixto, team leader sa checkpoint.

Ayon kay Philippine National Police chief Gen. Guillermo Eleazar, kung humaba ang pila sa checkpoint, maaari na lang magpatupad ng random check.

Kapag umiksi na umano ang pila ng mga sasakyan, doon na lang muling iisa-isahin ng mga tauhan ang mga sasakyan.

Ayon kay Eleazar, karaniwang paglabag ngayong ECQ ang hindi o maling pagsusuot ng face mask, face shield, at physical distancing.

Karaniwan din umanong paglabag ang hindi pagsunod sa curfew hours.

"Itong tatlo, ito ang minimum public health standards natin ang nakikita natin (violation) pero most of them wina-warning-an lang naman," ani Eleazar.

Nagbabala naman si Eleazar na pananagutin ang mga mag-aabuso na non-APOR na driver.

Puwede kasi aniya silang dumirekta sa mga employer kung tunay ang ipinakitang dokumento.

Nagbigay rin ng direktiba si Eleazar sa Criminal Investigation and Detection Group at nakipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan kasunod ng pagdagsa ng mga magpapaturok sa mga COVID-19 vaccination site.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News