Pinagbabantaan? Immunity hiling ng 2 testigo na nagbunyag ng ‘katiwalian’ sa PhilHealth

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Humihingi ng legislative immunity at proteksyon ng Senado ang dalawa sa mga testigo sa anomalya sa PhilHealth sa umano'y bantang natatanggap nila.

Ang dating PhilHealth Anti-Fraud Officer na si Thorrson Keith, nagsulat ng liham kay Senate President Vicente "Tito" Sotto III.

Aniya, may mga hindi kilalang tao na umiikot sa kaniyang lugar at ipinagtatanong ang kaniyang kinaroroonan.

Iba pa aniya ito sa mga bantang natatanggap niya.

Kasama si Keith sa mga tumestigo sa pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa PhilHealth, kung saan kinuwestiyon niya ang memorandum nito na nagpapaliban sa liquidation ng "interim reimbursement mechanism" o cash advance na ibinibigay sa mga ospital.

Bukod dito, humingi rin ng legislative immunity si PhilHealth Board member Alejandro Cabiling, na una nang nagkuwento tungkol sa mga kuwestiyonable umanong transaksiyon sa ahensiya.

Nabuking umano ni Cabading ang mga kahinahinalang items sa information and technology budget ng ahensiya para sa taong 2020, kabilang ang mga overpriced umanong software at mga laptop.

Samantala, posibleng hindi na makadalo nang personal sa Senate Committee of the Whole hearing sa Martes si PhilHealth President at CEO Ricardo Morales matapos sabihing kailangan niyang magbakasyon habang kinokompleto ang chemotherapy para sa sakit na lymphoma, isang uri ng kanser.

Giit naman ni Sotto, may intensiyon namang dumalo si Morales sa pamamagitan ng video conferences.

Nagpadala rin ng sulat at medical certificate kay Sotto si PhilHealth Executive Vice President and Chief Operating officer Arnel De Jesus.

Kasalukuyan umanong naka-confine si De Jesus sa Asian Hospital dahil sa sakit sa puso at diabetes, pero sisipot daw siya oras na umayos na ang kaniyang kalusugan.

Para kay Sen. Panfilo Lacson, kawalan ng mga opisyal ng PhilHealth kung hindi sila makakadalo sa pagdinig sa Martes dahil hindi nila personal na masasagot ang mga akusasyong ibabato sa kanila ng mga testigo.

Bukod kina Keith at Cabading, magsasalita na rin sina PhilHealth Senior Vice President for Operations Augustus De Villa at Head Executive Assistant Etrobal Laborte, na nagbitiw sa puwesto.

Pormal na ring hihingi ng legislative immunity at iba pang kailangang proteksyon sa Senado ang mga nabanggit na opisyal ng PhilHealth.

-- Mula sa ulat nina Sherrie Ann Torres at Dennis Gasgonia, ABS-CBN News