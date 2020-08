Pagkatay, pagbenta ng baboy sa bayan sa Davao del Sur suspendido dahil sa ASF

Sinuspinde muna ni Bansalan Davao del Sur Mayor Quirina Sarte ang lahat ng hog meat activities sa bayan.

Sa inilabas na Executive Order No. 36 ng alkalde nitong Agosto 6, ipinagbawal muna ang pagkatay at pagbenta ng karneng baboy at lechong baboy dahil sa tumataas na kaso ng African Swine Fever sa kanilang lugar.

Ipinapasara muna ng alkalde ang slaughterhouse matapos mahigit 100 baboy sa Barangay Poblacion Dos, Bansalan ang pinatay nang magkasakit sa pangamba na nahawaan ito ng ASF.

Isasailalim sa 15-araw na disinfection ang katayan at muli itong i-a-assess kung ligtas na ba itong buksan, ayon kay Zaldy Sumangil, ang municipal agriculturist ng Bansalan.

Ang Bansalan Public Market lang muna ang pinapahintulutan na puwedeng magbenta ng karneng baboy at sa Digos City slaughterhouse dapat galing ang biniling karne.

Dapat siguruhing may maipakitang kaukulang permit ang mga meat vendor kapag nag-inspeksyon ang Meat Inspection Service team at ang Municipal Task Force on ASF.

Sa tala ng Bansalan municipal agriculture office, aabot na sa 250 ang na-depopulate na baboy galing sa Barangay Sto. Niño Dolo at Barangay Poblacion Dos sa Bansalan sa pangambang may sakit itong ASF.