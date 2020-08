Ostrich na nakawala sa QC namatay dahil sa 'stress'

Kuha ng ostrich na itinurnover sa Wildlife Rescue Center. DENR





MAYNILA - Namatay na ang isa sa mga ostrich na nakawala sa isang subdivision sa Quezon City nitong Martes.

Itinurn-over na rin sa pangangalaga ng Department of Environment and Natural Resources ang isa pang ostrich na pagmamayari umano ng isang Jonathan Cruz.

Ayon kay Environment Undersecretary Benny Antiporda, sinabi ng may-ari ng ostrich na namatay umano ang ibon dahil sa stress makaraan siyang pinaghahabol sa kalye.

Pero vina-validate pa ng kagawaran ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng hayop.

"Sad to say base sa isang statement ng nagmamay-ari na si Jonathan Cruz, 'yung isang ostrich ay namatay," aniya.

Sinabi rin ni Antiporda na walang maipakitang papeles ang may-ari na nagbibigay ng karapatan sa kaniya na mag-alaga ng ostrich.

Nabibilang ang ostrich sa listahan ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

"Iimbestigahan kung bakit po napunta sa Quezon City ang dalawang ostrich samantalang ang ipinakikitang permit to transport galing Misamis patungong Nueva Ecija... As of this moment wala pa silang naipapakitang permit na sila po'y pinapayagang mag-alaga ng ostrich sa kanilang bakuran," ani Antiporda.

Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Wildlife Rescue Center sa Quezon City ang isa pang ostrich.

Nauna nang sinabi ni Nirali Shah, senior campaigner ng People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Asia, na ang mga nakakulong na hayop katulad ng ostrich ay nagtatangkang tumakas dahil sa nararanasan nitong stress at kalawan ng kalayaan.

"Ostriches held in captivity are invariably stressed and deprived of all liberties, and they will employ their intelligence and dexterity to escape if they can," aniya sa naunang panayam.

- ulat ni April Rafales, ABS-CBN News