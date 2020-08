Mga sumagip sa mga batang muntik malunod, binigyan ng trabaho bilang rescuer

Ang dalawang lalaking ito ay kasama sa sumagip sa mga bata mula sa rumaragasang tubig sa floodway. Gov. Nancy Catamco

Kabayanihan ang ipinakita ng limang lalaki na nagtulong tulong sa pagsagip sa dalawang batang muntik malunod matapos tangayin ng rumaragasang tubig sa isang floodway sa Barangay Kisante, bayan ng Makilala, Cotabato.

Sa video na kuha at inupload ng residenteng si Leo Mart Gallardo Balicog, nakita kung paanong sinagip ang isa sa mga bata.

Sa huling bahagi ng video ipinakita ang pagtalon ng isang lalaki para sagipin ang 3 taong gulang na batang babae.

Ang lalaking ito ay kinilalang si Cesar Pampangan na residente ng Kisante.

Dahil sa kabayanihan ni Pampangan at mga kasama niyang sina Nobeloi laresa, Richard Cuenca, Julius Onto, Ramcis Damali at Anthony Angab, binigyan sila ng trabaho ni Cotabato Gov. Nancy Catamco bilang bahagi ng rescue team ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council.

Kapitbahay lang ni Pampangan ang mga batang nahulog sa floodway.

Sabi ni Pampangan, ang nasa isip lang niya sa mga oras na iyon ay sagipin ang bata.

Hangad naman ng magulang ng mga bata na mas makatulong pa sina Pampangan sa ibang nangangailangan.

Ang mga bata habang naka-confine sa ospital. Gov. Nancy Catamco

Nasa Ospital ng Bayan ng Makilala ang dalawang bata at nagpapagaling na. -- Lore Mae Andong, ABS-CBN News