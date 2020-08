Mga naka-recover sa COVID-19 posibleng makaranas ng trauma: psychiatrist

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - "Matter of life and death" kung ituring ng ilan ang pagkakaroon ng coronavirus disease 2019, lalo na para sa mga pasyenteng mahahawahan nito.

Ayon sa isang psychiatrist, nakakaranas din ng trauma ang mga pasyenteng naka-recover na o nagpapagaling sa COVID-19 lalo na't humahantong sa kamatayan ang ilang kaso nito.

"Ang tawag namin diyan PTSD (post-traumatic stress disorder). Ito kasing COVID traumatic experience ito para sa isang tao eh. May mga tao na may COVID na hindi inaasahan [na mahawa]. Hindi inaasahan, kasi it's a life and death situation ano? So talagang nakakapagdulot ito ng matinding pangamba lalo na kapag nagkasakit ng COVID," ani Jerome Go, isang psychiatrist, sa programang "Good Vibes" ng Teleradyo noong Biyernes.

May mga pag-aaral aniya na nakararanas ng sintomas ng pagkabalisa o matinding pag-aalala ang mga naka-recover sa naturang sakit.

"May mga pasyenteng naka-recover na sa COVID pero nakakaranas pa rin sila ng parang kinakapos sa hininga, parang pakiramdam nila nilalagnat sila," ani Go.

Naiintindihan ng doktor ang pangamba na maaaring idulot ng mga nahahawahan ng COVID-19 lalo na't may mga kaakibat din itong stigma sa pagkakataong gumaling sa sakit.

Kaya payo niya, dapat panghawakan ang naging resulta sa pagkakataong tuluyan nang magnegatibo sa sakit.

"They have to trust that test result, panghawakan nila 'yon. Sa panahon ngayon wala tayong nararamdaman na lagnat, o COVID-related symptoms panghawakan natin iyon," ani Go.

Mahalaga rin para kay Go na maalis na ang stigma laban sa mga nagkakaroon ng COVID-19 para mapawi ang pangamba ng mga ito kapag tuluyan nang gumaling sa sakit.