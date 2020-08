‘Katulad noong Ondoy’: Mga nasalanta ng QC flashflood dumadaing

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Dumadaing ngayon ang nasa 30 pamilyang nawalan ng tirahan matapos anurin ng malakas na ulan ang kanilang mga bahay na nasa gilid ng creek sa Barangay Kamuning, Quezon City.

Tila bagyong "Ondoy" kung ilarawan ng mga nagsilikas ang nangyari sa kanila.

Ang residenteng si George Brum, wala halos nailigtas na gamit pero aniya, mas mahalagang buhay siya ngayon.

"Katulad noong Ondoy ganoon din bigla 'yung taas ng tubig . . . Bale mga damit lang namin at pera, at 'yung anak ko na 1-year-old [ang nailigtas namin]," ani Brum.

Nagmadali rin si Lito Guib para iligtas ang kaniyang mag-iina. Sa 10 taon niyang nanirahan sa tabi ng creek, mahirap para sa kaniyang makitang gumuguho at tinatangay ng ilog ang kanilang bahay.

“Unti-unting tumabingi ang bahay namin. Bumigay na po ito at wala na kami naisalbang gamit. Itong mga suot namin bigay-bigay lang ng kapitbahay namin . . . Wala pong trabaho, walang bahay," ani Guib.

Kung hindi raw lumaban sa agos ng creek si Albert Lazara ay maaaring nalunod daw siya.

Puno ng sugat ang kaniyang mga binti at tiyan nang matusok at magasgas ng mga kahoy at bakal sa pagragasa ng creek.

"Di namin akalain na mabubuhay pa sa sobrang lakas. Walang naiwan sa mga gamit namin," ani Lazara.

Tiniyak naman nilang hindi na sila babalik sa creek.

Umaasa rin sila na makakabalik din sa trabaho para maiahon ang mga pamilya sa trahedyang sinapit.

Handang tumanggap ang Barangay Kamuning ng mga nais magpahatid ng tulong sa mga nasalanta.

-- Ulat ni Kevin Manalo, ABS-CBN News