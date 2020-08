DOH maglalabas ng SRP para sa face shields sa susunod na linggo

MAYNILA - Maglalabas ng suggested retail price (SRP) ng face shield ang Department of Health sa susunod na linggo, kasabay ng pagputok ng demand para sa mga ito sa gitna ng patuloy na COVID-19 pandemic.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni DOH Pharmaceutical Division chief Dr. Anna Melissa Guerrero, pinag-aaralan na nila ang mga presyo sa merkado ngayon ng mga face shield.

Nagsasagawa na rin aniya sila ng mga pagsusuri.

"Dahil nga po dito sa statement na ito na mukhang ire-require ang face shield, pinag-aaralan na po namin ang presyo. Pero iba-iba rin nakikita namin, may P40, mayroong mahal na P400, P500 siguro dahil iba-iba rin ang materyal, titingnan namin kung ano ang reasonable price for face shield, SRP na po ito," ani Guerrero.

Nangyari ang taas-presyo sa ilang tindahan matapos i-anunsiyong obligado na itong isuot ng mga commuter sa Agosto 15.

Samantala, sinisilip na rin ng Department of Trade and Industry at ng Department of Labor and Employment kung kakailanganin nang mag-face shield sa ilang pampublikong lugar gaya ng palengke o kaya sa loob ng trabaho.

Pero habang wala pang pinal na desisyon, hinikayat ng ahensiya na magsuot na ng face shield habang wala pang utos ang kanilang mga tanggapan.

"'Yun nga po pinag-uusapan natin na talagang kung hindi mandatory talagang i-encourage ang publiko sa pamamaraan ng infographics, impormasyon natin na sana na ma-encourage sila na magsuot ng face shield, huwag na po natin hintayin na maging mandatory kasi para sa atin naman ito," ani Trade Undersecretary Ireneo Vizmonte.

Idiniin din ng DTI na makakatulong ang paggamit ng face shield lalo na kapag hindi masunod ang physical distancing sa mga pampublikong lugar.