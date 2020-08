DFA maglalaan ng P15 milyon para sa repatriation ng mga Pinoy sa Lebanon

Watch more in iWant or TFC.tv

Maglalaan ang Department of Foreign Affairs ng P15 milyon para sa repatriation program sa Lebanon matapos ang pagsabog doon na nagdulot ng malawak na pinsala sa capital city na Beirut at kumitil sa buhay ng 130, kabilang ang 4 na Pilipino.

Sa isang tweet nitong Sabado ng umaga, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na kukuha ang gobyerno ng chartered flight sa Qatar Airways.

Nagtatrabaho na aniya ang embahada ng Pilipinas sa Beirut para sa naturang programa at nakatakda ang paguwi ng mga Pilipino mula roon sa Agosto 16.

Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Sarah Lou Arriola nasa 400 Pinoy ang inaasahang sasama sa repatriation.

Inaasikaso na rin ang paguwi ng mga labi ng apat na Pilipinong namatay sa pagsabog.

Sa huling impormasyon sa DFA, 42 na Pinoy ang kabilang sa libo-libong nasugatan sa insidente habang may dalawa pang pinaghahanap.

Dalawa sa mga sugatan ay kritikal pa ang kondisyon at patuloy na minomonitor sa ospital.

Bago pa man ang pagsabog at COVID-19 outbreak, may repatriation efforts na ang Pilipinas sa Lebanon dahil sa hindi magandang kondisyon ng mga Pilipino doon kaugnay ng political unrest, financial crisis at pagsasara ng maraming negosyo.

Nasa 33,000 ang mga Pilipino sa Lebanon. Karamihan ay nagtatrabaho bilang domestiic worker sa Beirut.