Ama pinang-barter mga manok kapalit ng cellphone para sa online class ng mga anak

Naisipang i-barter ng isang ama sa Naga City ang 3 alagang manok kapalit ng cellphone na gagamitin ng mga anak sa online class. ABS-CBN News

MAYNILA - Naisipang i-barter ng isang ama sa Naga City ang mga alagang manok kapalit ng cellphone na gagamitin ng mga anak sa online class.

Ito'y sa harap ng nalalapit na pasukan, kung saan blended learning mode ang gagamitin dahil bawal pa ang mga physical classes habang patuloy ang banta ng COVID-19 at wala pang bakuna.

Pagbebenta at pag-aalaga ng mga kuneho ang pinagkakakitaan ngayon ng 46 anyos na si Rommel Enriquez habang tindera ng prutas ang kaniyang misis.

Pero aminado siya na ngayong panahon ng pandemya, mahirap para sa kanilang mag-asawa ang gastusin at ang sistema ng online education.

"'Yung tungkol po sa modular, medyo mahihirapan sila maka catch-up dun kasi ang asawa ko po nagtitinda. Walang maga-assist sa kanila," ani Enriquez.

Para magkaroon ng smartphone ang kaniyang mga anak, naisip niyang ibarter ang tatlo niyang alagang manok.

Ipinost niya ito sa online barter community sa social media, na patok ngayon sa iba't ibang lugar sa bansa.

"Sabi ko nga kahit po second-hand basta magamit lang ng mga anak ko. Kahit isa lang," ani Enriquez.

Naantig ang puso ng mga netizen na nakakita sa post ni Enriquez at may mga nag-alok ng tulong at gustong magbigay ng cellphone kahit wala nang kapalit.

"May nag-pledge po na dalawa, within this week daw po. 'Di ko po inaasahan na ganun ang magiging reaksyon ng mga nakakita ng post ko," ani Enriquez.

Apat na lalaki na pawang nasa grade school ang mga anak ni Enriquez, na nasorpresa sa ginawa ng kanilang ama.

Labis ang pasasalamat ni Enriquez sa mga nagpaabot ng tulong sa kaniyang pamilya. Tinanggihan na rin niya ang iba pang nag-alok sana na magbigay ng cellphone at itulong na lang daw ito sa iba pang nangangailangan.

Sapat na aniya ang dalawang smartphone na gagamitin ng 4 na anak.

-- Ulat ni Mae Pulvinar, ABS-CBN News