19 anyos na sinita dahil walang face mask, huli sa dala umanong droga

MAYNILA - Arestado ang isang 19 anyos na babae matapos makuhanan ng P170,000 halaga ng hinihinalang droga sa isang checkpoint sa Parañaque.

Ayon sa Regional Mobile Force Battalion ng National Capital Region Police Office (NCRPO), nagbabantay sa isang checkpoint sa Barangay San Dionisio ang mga tauhan ng 1st Mobile Force Company.

Dito napansin ng mga pulis ang isang babae na walang suot na face mask kaya sinita ito. Pero wala ring maipakitang quarantine pass ang babae.

Habang kinakausap siya ng mga pulis, tila kinakabahan umano ang babae at boluntaryo na niyang inabot ang isang brown paper bag.

Pagbukas ng mga pulis, may laman itong hinihinalang shabu. Nasa 25 gramo ang bigat ng sachet at may tinatayang halaga na P170,000.

Agad inaresto ang suspek na napag-alamang walang trabaho.

Dinala siya sa Parañaque City Custodial Facility at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.