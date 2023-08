MAYNILA — Halos 5,000 ang naaresto at nakuhanan ng droga ng anti-illegal drug operations ng National Capital Region Police Office (NCRPO) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Metro Manila mula June 2022 hanggang May 2023.

Ayon sa 2 ahensya, umabot sa 2,383 anti-illegal drug operations ang kanilang ginawa, kung saan 295.37 kilo ng ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng P301,920,701 ang kanilang nasamsam.

Sa flag raising ceremony sa Camp Bagong Diwa sa Taguig na pinangunahan ni San Juan City Mayor at Regional Peace and Order Council (RPOC) chairman Francis Zamora, NCRPO Regional Director Brig. Gen. Jose Melencio Nartatez at PDEA-NCR chief Dir. Emerson Rosales, sinabi ng mga opisyal na magpapatuloy ang kampanya laban sa ilegal na droga.

Ayon kay Zamora, 100 percent drug cleared na ang 21 barangay ng San Juan.

Ayon naman sa NCRPO, target nila sa ngayon ang demand at supply reduction kaya’t mas pinalakas nila ang kanilang community engagement.

Kaya patuloy ang paghimok nila sa komunidad na pagtuunan ng pansin ang sports, tree planting at iba pang aktibidad upang di na umano maisip ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot.

Nakikita umano nila na halos lahat ng index crimes ay konektado sa ilegal na gamot.

Dagdag ng NCRPO, wala naman nagbago sa kanilang kampanya laban sa ilegal na droga.

Ayon naman sa PDEA, patuloy ang kanilang koordinasyon sa lokal na gobyerno at pulisya sa kanilang mga operasyon.

“Palagi tayong dikit di lamang sa offices, but also down to the lowest units, palagi ang coordination natin to make sure coordinated ang ating mga galaw, walang double of efforts, specific ang aming targets," sabi ni Rosales.

Dagdag ng PDEA, patuloy ang kanilang pagtugis sa mga “big fish” sa illegal drug trade.

