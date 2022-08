Bakunahan sa isang mall sa Makati City noong Hulyo 28, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Suportado ng mga doktor ang isinusulong na imbestigasyon ng ilang mambabatas sa pamunuan ng Department of Health (DOH) kaugnay ng mga na-expire na bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Dr. Maricar Limpin, immediate past president ng Philippine College of Physicians, mahalagang magkaroon ng transparency at accountability ang ano mang tanggapan ng pamahalaan.

Importante rin aniya ang imbestigasyon para masilip ang mga problema sa bakunahan at malaman ang mga hakbang na maaring gawin para solusyonan ito.

"I think we need to start thinking about the accountability of government offices. Hindi ko naman sinasabing may problem. But still, that is just expected that government should be accountable for any actions na gagawin nila," sabi ni Limpin sa panayam ng TeleRadyo kamakailan.

"Kahit na sabihin nating the funds came from the private sector – let us presume – but alam mo 'yong perang ‘yon, pinaghirapan din ‘yon ng private sector," aniya.

Ayon kay Limpin, posibleng hindi na muli makatanggap ng donasyon ang Pilipinas mula sa COVAX Facility kung mapatutunayan ang kapabayaan sa mga nasayang na bakuna.

"'Yong COVAX, sila po ang nagdo-donate tapos malalaman nila na wasted lang ‘yung mga bakuna na ibinigay," sabi ng doktora.

Nauna nang sinabi ni dating Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na na-expire ang P5.1 bilyong halaga ng COVID-19 vaccines na nasa pribadong sektor dahil huli na ang pagpapalabas ng guidelines ng DOH para ipamahagi ang second booster.

Nauna nang naghain ng resolusyon si Sen. Risa Hontiveros para imbestigahan ang mga ulat ng mga nasayang at nag-expire na COVID-19 vaccines.

Para sa health advocate na si Dr. Tony Leachon, maituturing na korapsyon ang paga-aksaya ng pera lalo sa panahon ng krisis.

"Uutang ka ng marami tapos mapapanis lang? In the midst of crisis, iyan ay kasing bigat ng corruption. It’s a dereliction of duty na dapat ay panindigan," ani Leachon.

Ayon kay DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire, handa ang kagawaran na humarap sa imbestigasyon.

Pasok din aniya sa 10 porsiyentong itinakdang threshold ng World Health Organization ang vaccine wastage.

"Ang wastage po ng bakuna is part of the vaccine deployment. Hindi naman po iyan nawawawala sa bawat pagbabakuna," ani Vergeire.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC