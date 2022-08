Nakabibili ngayon ang mga residente ng Botolan, Zambales ng kilo ng bigas sa presyong P20 sa pamamagitan ng isang programa ng lokal na pamahalaan.

Sa ilalim ng rice subsidy program ni Botolan Mayor Omar Jun Ebdane, makabibili ang mga residente ng P20 kada kilong bigas at mabibigyan ng 1 pang kilo kapag bumili ng 5 kilo.

Nagsimula noong Hulyo 12 ang programa at tatagal hanggang Setyembre 29.

May schedule kada barangay ang pagbebenta ng murang bugas upang makinabang ang maraming pamilya sa programa.

Noong panahon ng kampanya, sinabi ni President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na hangad niyang maibaba sa P20 kada kilo ang presyo ng bigas.

Ayon sa grupong Bantay Bigas nitong Hunyo, "suntok sa buwan" na gawing P20 ang kada kilo ng bigas.

Sinabi naman ni Joji Co, chairperson ng Philippine Confederation of Grains Associations, noong Mayo, na posible lamang ito kung maglalaan ng subsidiya ang pamahalaan, at kung galing National Food Authority ang bigas.

— Ulat ni Rod Izon

