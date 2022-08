Dead on the spot ang 52 anyos na lalaking rubber tapper matapos pagbabarilin sa Lamitan City, Basilan Sabado ng gabi, Agosto 6.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si Bhis Isniyan Asdali, na paulit-ulit na pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspek habang nakaupo sa terrace ng kanyang bahay sa Sitio Muhibal, Barangay Campo Uno sa Lamitan City bandang 6:45 ng gabi.

Narekober sa crime scene ang anim na fired cartridge at isang clip ng Garand rifle.

"Patuloy pong iniimbestigahan ng Lamitan Basilan yung insidente po na nangyari kagabi at kasalukuyan po silang nag-iiscan po kung may mga possible pong nakakita na mga witness pati na rin po yung pagscan nila at pagscour po ng mga possible cctv coverage na maaring makapagbigay po ng lead doon sa mga perpetrators," ayon kay Police Col. Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police.

Pinabulaanan naman ng PNP ang mga alegasyon na kaanak ni Dr. Chao Tiao Yumol ang biktima. Si Yumol ang suspek sa pagptay sa dating Lamitan Mayor Rose Furigay at dalawa pa sa loob ng campus ng Ateneo de Manila University noong July 24, 2022.

"Wala pong relasyon whatsoever doon po sa tatay nung na-involve po sa ateneo shooting …. nagkataon lang na doon din sa lugar na yun nangyari yung insidente pero kinonfirm po nung mismong chief of police na hindi po ito related whatsoever doon po sa pamilya Yumol," ani Fajardo.

Kaagad namang nagsagawa ng hot pursuit operations ang pulisya para madakip ang suspek sa pagpatay kay Asdali.

- ulat ni Gracie Rutao