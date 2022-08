MAYNILA - Nagdulot ng pagbabaha sa ilang lugar sa Quezon City ang malakas na buhos ng ulan Linggo ng hapon.

Nagsimulang umulan sa lungsod pasado alas-3 ng hapon. Base sa abiso na inilabas ng PAGASA pasado alas tres ng hapon, malakas na buhos ng ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin ang naranasan kanina Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Eciia (Gapan, Penaranda), Zambales (Botolan), Cavite at Laguna.

Sa Quezon City, gutter deep ang baha sa bahagi ng Timog Avenue.

Umabot din sa gutter ang baha sa may Balintawak EDSA bandang 3:40 p.m., at sa bahagi ng A Bonifacio Ave at Q Avenue bandang 4:30 p.m.

WATCH: A portion of Timog Avenue in Quezon City begins to be swamped by flood minutes after the heavy downpour on Sunday afternoon | @ABSCBNNews pic.twitter.com/6ihZMnPkRh — Anna Cerezo (@annacerezo_) August 7, 2022

Ayon sa MMDA, lahat ng motorista ay maari pa maka daan sa lugar pero ka pansin pansin na bumigat ang daloy ng trapiko.

Alas singko ngayong hapon, lagpas tuhod naman ang tubig sa bahagi ng NS Amoranto Sr. corner Banawe at bahagi ng Sto Domingo Street. Lagpas gutter naman ang baha sa Maria Clara Street.

Halos abot baywang din ang bahagi ng NS Amoranto Street corner G. Araneta.

Kanina, may motor na pilit tumawid pero tumirik.

Inaabisuhan ang mga light vehicles na dumaan muna sa ibang ruta.