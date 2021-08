Unang anibersaryo ng pagsabog ng Beirut port ginunita ng mga Pinoy sa Lebanon

BEIRUT - Isang taon na ang nakalipas nang nakita ng buong mundo ang higanteng mushroom cloud mula sa sumabog na halos 3,000 toneladang ammonium nitrate na nakaimbak sa isang warehouse sa Beirut port noong August 4, 2020.

Nadiskubre ng Lebanese authorities na nakaimbak ang ammonium nitrate pero walang safety measures na nakalatag. Sa lakas ng pagsabog, naramdaman ito sa mga karatig bansa tulad ng Israel, Syria, Turkey, Cyprus at ibang bahagi ng Europe.

Ayon sa European-Mediterranean Seismological Center sa France, kasing lakas ng 3.4 magnitude na lindol ang pagsabog. Isa na raw ito sa pinakamalakas na artificial non-nuclear explosion sa kasaysayan.

May 218 katao ang namatay, mahigit 6,500 ang nasugatan at 300,000 na gusali ang nasira dahil sa pagsabog. Traumatic ang pangyayaring ito sa mga Pilipino sa Lebanon, pero tuloy lang ang buhay sa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya na nararanasan ng bansa na sinabayan pa ng pandemya.

Kahit isang taon na ang nakakalipas hindi pa rin nakakalimutan ng mga Pilipino sa Lebanon ang pagkawasak ng mga gusaling malapit sa Beirut port at mga buhay na nakitil dahil dito. PHOTO: ABS-CBN News

Umukit sa alaala ni Jocelyn Tigtig, isang OFW sa Lebanon ang lakas ng pagsabog at ang malalim na sugat na idinulot nito sa mga Lebanese.

“Hindi pa rin po mawawala 'yong, trauma ‘pag may maririnig lang po ako na malakas na ingay or bagsak, kahit anong klaseng bagsak na malakas, para na po akong, it's like napa-praning na baka ano 'yon, baka bomba ulit!” sabi ni Tigtig.

Sa mga taong nakasaksi sa pagsabog, kitang-kita pa rin sa kanila ang kirot sa damdamin dahil sa pagkamatay ng marami.

"We were sitting on the balcony and the explosion happened. One year later, no one was brought to court, 218 people died” sabi ni Bachir Chehab, isang bank employee sa Beirut.

Nasugatan naman ang hita at binti ni Jorge Diab dulot ng pagsabog pero hindi siya nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Ang kanyang mga magulang pa ang sumagot sa kanyang pangpaospital.

"I started to hear a weird voice. I came out to see what it is and the explosion started," kuwento ni Diab.

Himala namang nabuhay si Remia Flores matapos siyang mabagsakan sa likod ng mga piraso ng crystal mula sa isang chandelier. Buti na lang ay naisugod agad siya sa ospital ng kanyang employer.

"Thank God dahil hindi po ako nagka–trauma, malakas ang loob ko dahil po sa family ko at lalong–lalo na po siguro dahil si God po ay always naka–guide po sa akin," sabi ni Flores.

Umaasa ang mga Pilipino sa Lebanon na makakaahon muli ang Lebanon mula sa abo ng trahedya sa kabila ng umiiral na krisis sa ekonomiya at pandemya.

