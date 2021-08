Pinay single parent, sasabak sa Mrs. Worldwide 2021 sa Singapore

PHILIPPINES -- Sasabak sa susunod na taon si reigning Mrs. Philippines Worldwide 2021 Ms. Joana Krisanta La Madrid, sa Mrs. Worldwide 2021 sa Singapore. Isa siyang single parent, 33 taong gulang at may walong taong gulang na anak na babae. Ang Mrs. Worldwide ay isang international beauty pageant sa ilalim ng Singapore-based Lumiere International Pageantry.

Si reigning Mrs. Philippines Worldwide 2021 Ms. Joana Krisanta La Madrid

Sa panayam ng TFC News, ibinahagi ni Ms. La Madrid na pinangarap niya ang maging isang beauty queen at makatuntong sa international beauty pageant.

“...kaya’t noong inanunsyo ang pangalan ko, sobra ang tuwa at pasasalamat ko sa Queen of Hearts Philippines sa ibinigay nilang opportunity at responsibility na i-represent ang ating bansa para sa international pageant...really a dream come true,” kuwento ni Ms. La Madrid.

Tubong Ilagan, Isabela si Ms. La Madrid na kasalukuyang nakatira ngayon sa Quezon City, siya ang panganay na anak kaya’t hinahati niya ang kanyang oras at atensyon sa pagiging ina, sa patuloy na pagsuporta sa pamilya sa Isabela at sa pamamahala sa kanyang mga negosyo.

“Isa akong single mom. Hands-on ako sa lahat. Mula sa pag-aasikaso sa aking anak, pag-aasikaso sa loob ng bahay at sa aking mga business kaya’t mahirap rin para sa ‘kin ang gampanin ko. Ngunit blessed ako na hindi gaanong katagalan ng aking pagiging single parent ay natagpuan ko si John Cu na isang construction engineer na katuwang ko ngayon sa pag-aalaga at paghahanapbuhay para sa kinabukasan ng aking anak.

Nakikiisa din ako sa mga charity mission sa Isabela lalo na sa mga batang Aeta sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pagkain at mga laruan para sa kanila,” pagbabahagi ni Ms. La Madrid.

Charity mission ng Queen of Hearts Philippines Foundation para sa Dumagat Tribe sa Antipolo

Ngayong buwan ng Agosto dapat gaganapin ang kompetisyon pero dahil sa pandemya, nare-schedule ito sa first quarter ng 2022 kung saan 30 bansa ang kalahok mula sa iba’t ibang panig ng mundo, kasama na ang Pilipinas. Tatlong titulo lamang ang pwedeng masungkit sa pageant: 2nd Runner Up, 1st Runner up at Mrs. Worldwide title.

“...dahil sa kasalukuyang sitwasyon natin sa pandemya ay iniurong ng taong 2022 ang laban para masigurado ang kaligtasan ng mga kalahok...,” pahayag ng Mrs. Philippines Worldwide sa ilalim ng Queen of Hearts Philippines Foundation sa pamumuno ni Ms. Ma. Mitzie Go-Gil.

Aktibo ngayon sa mga charity work si Ms. La Madrid.

“Ilan lamang sa mga ito ay ang pag-akyat namin ng bundok sa Antipolo upang makapaghatid ng tulong sa Dumagat tribe. Umpisa sa proyektong livelihood, education and literacy, women empowerment, health care and hygiene para sa Dumagat Tribe. Nito namang July 11 ay ipinagdiwang ko ang aking kaarawan kasama ang mga batang kapos-palad mula sa Children at Child Development Center sa Brgy. South Triangle, Quezon City,” ani Ms. La Madrid.

(Left) Birthday mission ni Ms. La Madrid noong July 11, 2021. (Right) Katabi ni Ms. La Madrid ang kanyang 8-year-old daughter na si Ma. Arabella Krisanta

Mensahe ni Ms. La Madrid sa mga kababaihang tulad niya na single parent na ipagpatuloy ang pagsisikap na abutin ang mga pangarap sa kabila ng mga responsibilidad ng pagiging isang ina:

“This competition is very important to me because I get to represent not just moms but single moms as well. Minsan kasi iniisip natin na ‘pag naging nanay na tayo ay pwede na nating iisang tabi ang mga pangarap natin dahil meron na tayong mas malaking responsibilidad. Pero gusto kong ipakita sa lahat that motherhood is not a dead end. Pwede pa rin nating ituloy ang mga pangarap natin kahit may anak o pamilya na tayo.”