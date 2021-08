Pamamahagi ng lockdown ayuda sa NCR posibleng simulan sa Miyerkoles

Pamimigay ng cash aid sa Malabon noong Abril.

MAYNILA— Posibleng sa Miyerkoles simulan ang pamamahagi ng cash aid sa mga pamilyang lubhang maaapektuhan ng enhanced community quarantine (ECQ) sa National Capital Region, ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

"Hindi pa napipirmahan ang joint memorandum circular (JMC). Dito nakasaad ang guidelines at listahan,” sabi ni Abalos.

"Ang JMC has to be published. Monday ipa-publish, one day 'yun. So baka Wednesday ito (ang distribution)."

Pero kulang pa ang ibinabang pondo ng national government para sa mga benepisyaryo ng ECQ ayuda sa Metro Manila. Paliwanag ni Abalos, kulang ang P10.89 billion na inilaang pondo ng national government. Dapat P11.172 billion aniya ang matatanggap ng NCR.

Nagkaroon umano ng technical error sa computation dahil sa pagmamadali na mailabas ang pondo.

Nang isailalim ang NCR plus sa ECQ noong Abril, nagsauli raw ng pera ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa sobrang ayuda, kaya naibawas ngayon sa NCR ang perang dapat ay para sa 283,000 na pamilya.

"Ang last ayuda noong Abril, nagsoli ang NCR+ sa national government dahil sobra. Sa computation ngayon, ibinawas 'yun dahil sobra nga. Ang masama, nagkaroon ng technical error kasi naibawas lamang sa NCR, hindi sa NCR+. So ang binigay na ayuda ngayon dapat P11.172 billion. Ang naibigay lang sa amin ay only P10.89 billion. Ang kulang nito ay P282 million for 283,000 families," paliwanag ni Abalos.

Pero paglilinaw ng opisyal, inaprubahan na ng IATF ang pagbibigay sa Metro Manila ng kulang na pondo.

"'Yung dapat ibigay ay ibibigay, habang nilalakad ang kulang," sabi ni Abalos. “Nakita agad ito ni Secretary (Eduardo) Año, kaya pinaapprove niya sa IATF at umiikot na ngayon ang papel.”

Wala pang eksaktong petsa kung kailan mailalabas ang nasabing pondo.

Alinsunod sa pagpapatupad ng ECQ ay kailangang bigyan ng ayuda ang mga apektadong residente, partikular na ang mga mahihirap na pamilyang mawawalan ng trabaho sa pagbabalik ng mahigpit na lockdown.

Ilang alkalde maghahanap ng dagdag-pondo

Nauna nang nabanggit ng ilang alkalde na maghahanap sila ng dagdag na pondo na ipamamahagi sa mga residenteng aaray sa mga lockdown.

Sa pagpupulong umano ng Metro Manila mayors gabi ng Biyernes ay pinalutang ang pangamba ng mga alkalde na kulang ang natanggap nilang pondo, ayon kay Navotas City Mayor Toby Tiangco.

"Ang pondo na natanggap natin today ay mas maliit sa natanggap natin ng Abril. Basically sinasabi nila na iyon na lang daw kasi ang pondo,” sabi ni Tiangco sa panayam sa Teleradyo.

Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno sa kanyang "Capital Report” Biyernes ng hapon na naghahanap din siya ng pondo para idagdag sa kulang na budget mula sa national government.

"Ang pumasok po sa atin ay P1,488,630,000. Noong Abril ang pinadala sa atin P1,523,278,000. Ang ibig kong sabihin, more or less kulang ng P34 million doon sa dating listahan na ginawa noong Abril noong naalala ninyo. Kung P4,000 per family, mayroon pong 8,662 na pamilya na hindi mabibigyan,” sabi ni Moreno.

Ayon naman kay Tiangco, napagusapan sa pulong ng Metro Manila mayors na pinaaprubahan na ang dagdag-pondo para sa ayuda sa NCR.

"Ang commitment, ang sabi ng DSWD (Department of Social Welfare and Development) at DBM (Department of Budget Management) is that nagpa-approve daw sila ng IATF resolution na dagdagan ang pondo. Iyon naman ang assurance nila sa amin,” sabi ni Tiangco.

Samantala, napagusapan din ang assessment ng mga alkalde sa unang araw ng ECQ sa NCR.

Sa panig ng Navotas, sabi ni Tiangco na marami pa ang nasita pagdating sa pagsunod sa guidelines ng IATF, partikular sa kung sino lamang ang maaaring lumabas ng bahay.

"May confusion kasi anong oras ba nilabas ang IATF resolution kagabi di ba, 10:30 (Huwebes ng gabi) na ata nalabas kung sino ang mga APORs di ba, so adjustment period pa ito. We think over the weekend mas magiging maayos iyong implementation kasi there wasnt enough time to be informed,” paliwanag ni Tiangco.

Natalakay rin sa pulong ang patungkol sa supply ng bakuna sa rehiyon.

"Iyong update lang na we are doing well sa bakuna kasi maganda naman ang rollout dito sa NCR, so as long as may enough vaccines, tuloy-tuloy ang pagbabakuna natin,” ani Tiangco.

Gayunman, aminado ang alkalde na kailangan pang paigtingin ang pagbabakuna pagdating sa senior citizens sa lungsod.

Bandang alas-6 ng gabi ng Sabado ay muling magpupulong ang Metro Manila Council patungkol sa ayuda.

— Ulat nina Joyce Balancio at Bianca Dava, ABS-CBN News

