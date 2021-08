Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Wala masyadong namili mga supermarket sa Kamaynilaan sa unang araw ng mahigpit na lockdown, ayon sa samahan ng mga supermarket owner.

Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua, nagmistulang "ghost town" ang mga supermarket sa rehiyon.

"[Puno] ang mga supermarket the past few days pero as of yesterday, ghost town," ani Cua.

Ipinatupad nitong Biyernes, Agosto 6, ang enhanced community quarantine sa Metro Manila dahil sa banta ng COVID-19 Delta variant. Matatandaan na ilang araw bago nito ay nagsidagsaan na sa mga supermarket ang mga mamimili bilang paghahanda sa lockdown.

Nagpaalala naman si Cua sa mga mamimili na nakadepende sa supermarket ang patakaran bago pumasok habang ECQ. Halimbawa aniya sa Wellcome Supermarket, na pagmamay-ari niya, pinagte-temperature check at pinasusuot ng face mask at face shield ang mga pumapasok.

Nililimitahan din aniya ang mga taong pumapasok sa pamilihan. Pero may ilan aniya na humihingi ng quarantine pass o kaya vaccine card.

"I guess depende sa area that they serve. Mayroong mas mahigpit. So they make it flexible to make sure so we don't totally lose market and at the same time may safety protocols," ani Cua.

Teleradyo, 7 Abril 2021