DAVAO CITY - Isang 17-anyos na lalaki ang nahulihan ng nasa P680,000 halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust sa harap ng isang mall sa lungsod ng Davao, Huwebes ng gabi.

Ayon sa pulisya, huli sa akto ng kanilang operatiba ang menor de edad na nagbebenta ng dalawang malalaking pakete ng hinihinalang shabu sa harap ng Gaisano Grand City Gate Mall.

May timbang na 100 gramo ang ilegal na droga na nasamsam mula sa suspek.

Nakipag-ugnayan naman ang pulisya sa ina ng suspek para sa mga kinakailangang dokumento na nagpapatunay na ito ay menor de edad.

Itu-turnover ang suspek sa DSWD para sa pagkilala at wastong disposisyon sa nabanggit na Children in Conflict with the Law (CICL).

—Ulat ni Hernel Tocmo

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC