Pagpila ng mga residente sa isang COVID-19 vaccine site sa Quezon City. Mark Demayo, ABS-CBN News



MAYNILA—Dama na ang epekto ng Delta variant sa Pilipinas, ayon sa opisyal ng Department of Health (DOH), sa harap ng pagtala muli ng mahigit 10,000 kaso nitong nakalipas na 2 araw.

Ilang araw sa mga nakalipas na linggo pumalo sa higit 8,000 ang mga bagong kaso, at nitong Biyernes at Sabado ay sumipa pa sa higit 10,000 ang mga naitalang nagpositibo sa virus.

Ayon sa DOH, posible pang tumaas ang mga kaso na ito.

"Nararamdaman na po natin ang epekto ng Delta variant dito po sa ating bansa. At amin pong nakikita, based also on projections, na tataas pa rin po ang mga kasong ito," saad ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa public briefing sa government television nitong Sabado.

Pumalo noong Biyernes sa 450 ang bilang ng mga nagkaroon ng Delta COVID-19 variant sa bansa.

Ang variant ang itinuturong dahilan ng pagkadapa ng healthcare system ng ilang parte ng Asya, partikular na sa India, kung saan ito unang na-detect.

Bagamat hindi pa nakikita kung kailan hihinto ang paglobo ng mga kaso, sinabi ni Vergeire na kailangan pa ring ipagpatuloy ang mga restriction, habang sinusubukang palakasin ang healthcare system.

Ilan sa tugon ng DOH ay pagdaragdag ng mga kama at pagpapalawak ng intensive care unit sa mga ospital.

Watch more on iWantTFC

Inililipat na rin sa mga step-down care facility ang mga mild at asymptomatic case para mabigyan ng espasyo sa ospital ang mga kritikal o malubhang kaso.

Inihahanda na rin umano ang mga oxygen tank, iba pang kagamitan, at gamot.

“Ito pong ginawa natin ngayong paghihigpit ng mga quarantine restrictions or classifications ay ang ating adhikain diyan is to delay further increase pero hindi niyan patitigilin. So tuloy pa rin ang pagtaas pero ang ating ginagawa ngayon is to prepare our system for this continuous increase in the number of cases,” saad ni Vergeire.

Samantala, itinaas ng DOH ang inaasahang bilang ng mga aktibong kaso sa Metro Manila sa katapusan ng Setyembre kahit pa magpatupad ng mahigpit na community quarantine classification.

Ayon kay Vergeire, posible ang 15,000 kaso kung palalawigin ng limang linggo ang enhanced community quarantine (ECQ).

Aabot naman sa 42,000 ang mga kaso kung may 3 linggong ECQ at dadagdagan ng dalawang linggo Modified ECQ.

Nasa 58,000 naman ang mga kaso kung may dalawang linggo ang ECQ at tatlong linggong MECQ.

"Makikita natin na kahit na tayo ay magsasagawa nitong paghihigpit ng ating mga quarantine classifications, we will still see the rise in the number of cases. Pero ang pinaka-importante, kung masasabayan natin po ng pag-prepare ng ating sistema at saka magbabakuna ng mas madami, ang hope po natin, walang masyadong magiging severe infections, walang masyadong maoospital, at wala pong masyadong mamamatay," ani Vergeire.

Ayon sa OCTA Research Group, totoong mahirap makontrol ang pagkalat ng virus sa loob ng dalawang linggo lalo na sa banta ng Delta variant.

Pero maaari pa ring mabago anila ito dahil sa dami ng mga nababakunahan.

"May mitigating factors, may mga bakunado na. So, baka makatulong iyon. So, hindi pa natin masasabi ngayon," ani OCTA Fellow Guido David.

Nitong Sabado, nakapagtala ang DOH ng mahigit 11,000 kaso ng COVID-19, na pinakamataas sa loob ng apat na buwan.

Ito na ang ikalawang sunod na araw na humigit sa 10,000 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

-- Ulat ni Michael Joe Delizo, ABS-CBN News