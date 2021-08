50 Pilipino, nahulihan ng pekeng visa sa Spain

BARCELONA - Bumandera kamakailan sa mga pahayagan sa Spain ang balita tungkol sa 50 Pilipino na nakapasok sa bansa gamit ang pekeng visa. Ang ilan sa kanila ay matagal nang nagtatrabaho rito.

Ayon sa mga pahayagan, isang travel agency sa Maynila umano ang nasa likod ng fake visas at nagpapaalis ng mga Pilipino papunta sa iba’t-ibang bansa sa Europa.

Umaabot rin umano sa 1,300 euros o 75,000 pesos ang bayad sa kada dokumento at tinatayang 100,000 euros o 6 milyong piso ang kinita ng agency. Kinumpirma ni Ben Castillo, isang Pinoy interpreter at mediator ng kaso, na nagkaroon nga ng hulihan.

Ang ibang Pilipino raw ay dumaan sa iba’t-ibang bansa gaya ng France, Italy at Holland sa Netherlands bago tumuloy sa Spain. Dagdag pa ni Castillo, naganap ang hulihan sa Ibiza pero sa iba’t-ibang point of entry pumasok ang mga Pilipino.

Sa iba't-ibang bansa muna dumadaan ang mga Pilipino bago pumasok sa Spain, ang mga nahuli sa Ibiza ay nakapasok mula sa iba't-ibang point of entry.

“Yung sa mga may fake visas dalawa ang naging kaso nila, yung parang falsification of public documents at saka ‘yung irregular staying dito sa Spain. Yung 50 na nahuli, ‘yun ang fake visas pero yung mga nahuli na walang papel ay almost, siguro nasa 150 na ngayon,” sabi ni Castillo.

Dahil sa mga naganap na hulihan, umaksyon na rin ang Philippine Consulate sa Barcelona.

“Nag-schedule kami ng zoom meeting para malaman namin ano ba ang tulong na kailangan nila sa amin. And then sumulat na rin kami sa director ng Policia, actually nakausap ko s’ya kanina lang after several days of trying to contact him, nakausap namin siya kanina at sumulat na rin kami para i-retrieve yung mga passports na nakuha.” sabi ni Consul General Theresa Lazaro, PCG Barcelona.

Dagdag ni Castillo, kailangang mahuli ang agent para mapatunayan na mga biktima ang mga nahuli.

“Kung ang agent nasa Pilipinas, magtatagal pa, imbestigasyon, huhulihin ang agent, i-imbestigahan pa rin ‘yun kung ano ang kasunduan, kung alam na fake ang visang hinawakan,” paliwanag ni Castillo.

Nagulantang naman ang Filipino community sa Ibiza dahil sa mga naganap na hulihan. Anila, maayos daw ang imahe ng mahigit dalawang libong Pilipino na naninirahan doon.

“Hindi nga raw kriminal ang tingin nila sa mga Pilipino dahil nakita naman daw nila na nakikipag-tulungan at nakita naman nila ang honesty ng bawat isa kaya sabi nga biktima sila”, sabi ni Cristina Tuazon, Filcom leader sa Ibiza.

Kwento pa ni Tuazon, prayoridad ng mga employer sa Ibiza ang mga Pilipino kapag nangangailangan sila ng empleyado. Nakasaad din daw sa job ads na Pilipina o Filipino couple ang kanilang hinahanap. Payo naman ng Philippine Consulate sa Barcelona na maging maingat sa pag-apply ng visa papuntang abroad.

“Kaya mag-visit ng website para malaman kung ano talaga ang requirement because I’ve heard na meron isang nagbayad ng 600,000 pesos and that’s too much kahit pa sabihin kasama na ang visa at saka yung ticket. So as much as possible, i- check muna nilang mabuti kung yung travel agency na ito ay totoo ba o hindi,” paalala ni Lazaro.

Kasalukuyang hawak ng Liberterra ng Interpol ang kaso para matukoy ang sindikato na nasa likod ng human trafficking activities sa Ibiza at ibang lugar ng Spain.

Para sa mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Spain, tumutok lang sa TFC News sa TV Patrol.