VIRAL: Batang inanod sa rumaragasang tubig, nasagip

MAKILALA, Cotabato – Dalawang batang inanod ng malakas na agos sa Barangay Kisante sa naturang bayan ang nasagip, Huwebes ng hapon.

Sa video na kuha ni Leo Mart Gallardo Balicog na taga Barangay New Bulatukan, makikita ang ilang residente na tumatakbo habang ang iba naman ay maririnig ang pagsigaw habang hinahanap ang bata.

Ayon kay Balicog, napadaan lang siya sa lugar at kinukunan ang malakas na agos ng tubig sa ilog nang mapansin na nagkakagulo ang mga tao.

Dito niya nalaman na dalawang bata pala sa lugar ang nahulog sa tulay na yari sa kahoy at tinangay ng rumaragasang tubig.

Nang makita ang batang babae, agad na tumalon sa tubig si Cesar Pampangan para sagipin ang paslit.

Binisita ni Gov. Nancy Catamco ang dalawang batang nasagip mula sa rumaragasang tubig sa kanal sa Barangay Kisante sa bayan ng Makilala sa Cotabato. Lore Mae Andong, ABS-CBN News

Nauna na rin nasagip ang kaibigan ng bata. Agad silang dinala sa pagamutan at ayon sa lokal na pamahalaan ay nasa mabuti nang kalagayan.

Samantala, binigyan naman ng trabaho ng provincial government ang mga residenteng nagtulong-tulong para masagip ang dalawang bata.

Kinilala ni Governor Nancy Catamco sina Pampangan, Nobenloi Laresa, Richard Cuenca, Julius Onto, Ramcis Damali, at Anthony Angab para sa kanilang kabayanihan.

Ang grupo ay binigyan ng trabaho bilang bahagi ng rescue team ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council.

Nakaranas ng malakas na ulan ang bayan ng Makilala Huwebes ng hapon. Umagos naman mula sa kabundukan ang tubig patungong New Bulatukan River.

Sa impormasyon mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Cotabato, may mga na-stranded na ilang motorista sa bahagi ng New Bulatukan Bridge dahil sa malakas na ulan at pag-apaw ng tubig sa ilog.

Ayon kay Makilala Vice Mayor Atty. Ryan Tabanay, may maliliit na landslides din na naitala sa ilang barangay at ito na ang ikalawang beses na umapaw ang tubig sa ilog.

Wala namang naitalang nasaktan sa nangyaring pag overflow ng tubig pero nagbabala na ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog at mga landslide prone areas na mag-ingat at kung maari ay lumikas muna.