Uuwi sana sa Setyembre: Matinding dalamhati dama ng magulang ng namatay na OFW sa Beirut blast

MAYNILA - Tatlong taon nang hindi nakita ng mga magulang si Babylyn Serohijos, isa sa dalawa pang overseas Filipino workers na namatay sa nangyaring pagsabog sa Beirut, Lebanon.

Hulyo 31 nang huli silang nag-usap, at lubos na nag-alala ang pamilya nang mabalitaan ang malaking pagsabog sa Beirut.

Wala ring balita mula sa amo ni Babylyn ang pamilya.

“Sa labas daw siya nagpapadala ng pera. Tapos nabalitaan na lang namin, nawala na ang ano niya, online," maiyak-iyak na kuwento ni Annie Serohijos, nanay ni Babylyn.

Hapon ng Biyernes nang matanggap nila ang tawag mula sa Department of Foreign Affairs na isa si Babylyn sa 2 pang OFW na nasawi sa pagsabog.

“Sa kanya lang po kami umaasa. Tapos ngayon hindi na namin makikita. Ang hirap tanggapin. Tapos hindi nakikipag-cooperate ang amo niya," ani Annie.

Breadwinner si Babylyn ng kaniyang pamilya - single parent at may naulilang dalawang anak. Ang panganay, 11 anyos at ang bunso, 4 na taong gulang.

"“Hiling namin kung maaari mauwi ang anak namin na buo… Para sa anak niya," ani Pedro Serhijos, tatay ni Babylyn.

"Uuwi na sana na ngayon September tapos iyon pang nangyari. Ang anak niya, magkikita na sila. Mahirap tanggapin sir," ani Annie.

Taga-Guimaras naman ang isa pang Pilipinang household service worker na nasawi.

Nanilbihan sa isang United Nations diplomat ang biktima ayon kay Guimaras Governor Samuel Guimarin.

Pauwi na sana siya ng Pilipinas ngayong Disyembre.

Nangako ang lokal na pamahalaan na tutulungan ang naulilang pamilya.

Sa pinakahuling ulat ng DFA, apat na OFW ang namatay sa trahedya habang 34 ang nasugatan.

Dalawa naman ang kritikal ang kalagayan at may isa pang nawawala.

"“Sa ngayon we are focused po on first securing the injured, finding out who is injured and how the embassy can extended assistance," ani Ajeet Panemanglor, charge d'affaires ng Philippine Embassy to Lebanon.

Patuloy namang tumatanggap ang embahada ng request para sa repatriation ng mga nais nang umuwi sa Pilipinas.

-- Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News