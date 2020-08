Sa isolation facility na: Home quarantine para sa asymptomatic COVID-19 cases planong itigil

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Plano ng pandemic task force ng bansa na itigil ang home quarantine para sa mga pasyenteng may COVID-19 na walang sintomas at agad silang ilipat sa mga quarantine facility para mabawasan ang hawahan sa gitna ng pandemya.

Ayon kay National Task Force chairman at Defense Secretary Delfin Lorenzana, parte ito ng kanilang direksyon sa harap ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa.

"Hindi na pwedeng sa bahay lang yung positive ngayon, kasi hindi naman lahat ng bahay dito sa Metro Manila, lalong-lalo na sa depressed areas, na may sariling kwarto, na may banyo," ani Lorenzana.

Bukod dito, plano nilang paigtingin ang contact tracing sa mga lugar.

Maaalalang naungusan ng Pilipinas ang bansang Indonesia bilang bansa na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Southeast Asia.

Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, "hindi conclusive" ang naipresentang datos, at sinabing mas malakas ang testing capacity ng Pilipinas kung ikukumpara sa Indonesia.

"Mas marami lang tayong kaso na nalalaman na dito sa Pilipinas dahil nga po 3 times ang ating testing more compared to the testing done by Indonesia," ani Roque.

Para naman sa ilang lokal na pamahalaan, malaking hamon kung saan nila ilalagay ang kanilang mga pasyente, sakaling matuloy ang plano ng NTF.

"Ang talagang problema nila ay yung isolation area. Kung ang titingnan nating requirement ay kailangan may sariling kwarto, kailangan may sariling CR, kailangan walang vulnerable na member ng same household, babagsak po talaga. Siguro nga 90% bagsak po sa isolation qualification," ani Pateros Mayor Miguel Ponce.

Mag-aalok naman ng tulong ang NTF sa Pateros at bibigyan sila ng isolation facility at tutulong na madala sa ibang lugar ang mga asymptomatic at mild cases ng COVID-19 sa lugar na ito.

"Kaya meron tayong Oplan, ano... yung tinatawag nating Ligtas, ang ano po natin dun is kukunin po natin yung positive sa mga bahay at dadalhin po natin dun sa mga temporary quarantine facility," ani NTF Chief Implementer Carlito Galvez.

-- Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News