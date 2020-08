Palasyo umalma sa bansag na 'COVID-19 hotspot' ang Pinas sa Southeast Asia

Joyce Balancio at Raphael Bosano, ABS-CBN News

MAYNILA — Hindi tinatanggap ng Malacañang ang pagkumpara sa Pilipinas sa Indonesia sa dami ng COVID-19 infections, at ang pagtukoy sa bansa bilang "hotspot" ng bagong coronavirus sa Southeast Asia.

Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque nitong Biyernes, bagama't lumalabas na nasa 122,754 cases na ang naitala sa bansa at nasa 118,753 lang ang sa Indonesia, kailangan aniya tingnan ito batay sa testing capacity.

Paliwanag ni Roque, nasa 1.6 milyong Pilipino na ang na-test at pumapalo na sa higit 28,000 ang actual tests per day sa bansa.

Ang Indonesia naman, nasa 908,000 pa lang umano ang nasusuri at nasa 14,000 tests per day lang ang nagagawa.

Kung ikukumpara ang datos, nasa 1.5 porsiyento ng populasyon ang na-test sa Pilipinas habang nasa 0.34 porsiyento pa lang umano ang sa Indonesia.

"Ibig sabihin po dahil mas maigting ang ating pagte-test, hindi totoo na mas maraming kaso tayo kaysa Indonesia, hindi lang nalalaman ng mga Indonesian kung sino-sino iyong mga umiikot na mayroon na pong sakit," depensa ni Roque.

Paalala naman ng Department of Health (DOH), mag-ingat sa pagkukumpara sa bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas at ibang bansa sa Southeast Asia

"Alam natin na ang ating bansa ay iba naman sa Indonesia or Singapore, may iba-iba tayong numero ng populasyon, iba-ibang settings, at meron tayong iba-ibang klase ng health systems," ani DOH spokesman Maria Rosario Vergeire.