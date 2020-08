Palaboy na aso, 'gwardya' na ngayon sa ospital sa Iligan City

MAYNILA — Ang aso na dating pagala-gala lamang sa Iligan Medical Center Hospital, Iligan City ay opisyal nang itinalaga bilang bantay ng mga healthcare workers.

Kwento ni Anña Fe Mae Amal, health maintenance organization clerk ng naturang ospital, ang asong si Medikal ay umaagapay sa mga guard sa gabi at tinitiyak na gising ang mga ito lalo na't kapag may taong papasok sa ospital.

"Every night po s'ya nagbabantay katabi sa guard," kwento ni Amal sa ABS-CBN News.

Ayon kay Amal, napagkasunduan na ng board of directors ng ospital na ampunin si Medikal nitong Mayo at naitalaga bilang hospital guard dog nito lamang Hulyo 13 at kasalukuyang binibigyan ng bakuna para matiyak na maayos ang kalusugan nito.

"May, the [board of directors] agreed po na amponin si Medikal pero kailangan complete vaccines n'ya lalo na anti-rabies. July 13 po 1st dose sa vaccines n'ya," aniya.

Naging malapit sa mga nagtatrabaho sa ospital noong pang Oktubre 2019 ang aso na si Medikal.

"1st time ko po s'yang nakita mga last year, I can't remember anong buwan but puppy pa s'ya. Pero naging close s'ya sa amin mga October 2019."

Ayon kay Amal, maaasahan naman si Medikal sa pagsisiguro ng seguridad ng kanilang ospital.

"Night shift s'ya. Ginigising n'ya nga ang guard 'pag tulog and may tao," aniya.

"'Pag sa umaga naman palagi s'yang tulog. Hindi madaling gisingin."