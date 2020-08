Pakistani na hinihinalang bomb maker hinuli sa Puerto Princesa

Itinatanggi ng suspek ang paratang at sinabing wala naman siyang masamang record sa 7 taon niyang pananatili sa Puerto Princesa. Screengrab

PUERTO PRINCESA, Palawan — Isang Pakistani national ang natimbog dito noong Huwebes ng hapon dahil umano sa paggawa nito ng mga pampasabog.

Sa bisa ng search warrant ay hinalughog ng mga operatiba ang inuupahang bahay ni Haroon Bashier sa Barangay San Jose.

"Medyo high profile yung kaso na ito. So, maingat din tayo," ani Police Col. Segio Vivar, Jr., OIC director ng Puerto Princesa City Police Office.

Naabutan ng awtoridad ang suspek sa kaniyang bahay.

Nakita rin umano sa bahay niya ang dalawang improvised explosive device (IED).

"May mga explosive ordnance experts na kasama at dinetonate na namin 'yung dalawang IED." Ani Vivar.

Itinanggi naman ni Bashier ang akusasyon laban sa kaniya. Aniya, pumunta lamang siya sa kaibigan niya sa lugar at nakipag-inuman.

Pitong taon na aniya siya sa lungsod at hindi niya ito magagawa at malinis ang kaniyang record.

"Wala akong bad record. Meron ako dito na license na okay na ako dito. I don't know why and who talked about me na ganun," ayon kay Bashier.

Hawak na ng pulisya ang suspek na nahaharap sa patong-patong na kaso.

Patuloy pa rin ang paghalughog ng awtoridad sa lugar dahil baka umano may iba pang IED na nakatago.